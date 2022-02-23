AirBaltic до конца февраля приостанавливает ночные рейсы в Украину

"В сложившейся ситуации компания решила до конца февраля 2022 года приостановить ночные полеты в Украину и из Украины. Компания продолжит выполнять рейсы из Киева как в Ригу, так и в Вильнюс", – сообщили в авиакомпании.
Отменяются пять ночных рейсов между Киевом и Вильнюсом и два рейса между Одессой и Ригой, пассажирам предлагают перенести бронирование на другие рейсы компании.
Дневные рейсы сохранились – на этой неделе авиакомпания продолжит ежедневные перелеты между Киевом и Ригой и два рейса в неделю между Киевом и Вильнюсом.
8 февраля на фоне сообщений о возможном нападении России на Украину ирландский лоукостер Ryanair остановил продажу билетов на все рейсы из Харькова и Херсона.
12 февраля прекратила полеты в Украину авиакомпания KLM из Нидерландов, а 13 февраля в Молдове вместо Украины совершил посадку следовавший из Португалии самолет авиакомпании SkyUp.
13 февраля народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что, по его информации, 14 февраля с 16.00 может быть закрыто воздушное пространство Украины.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил Reuters, что это "нонсенс" и "сама Украина не видит смысла" в таком закрытии. О том, что небо над Украиной остается открытым, подтвердили 13 февраля в Министерстве инфраструктуры.
В тот же день SkyUp прекратила продажу билетов на ближайшие дни. В авиакомпании объяснили, что проблема возникла с самолетами, которые используются на условиях лизинга, и отметили, что вынужденная посадка рейса из Португалии в Молдове вместо Украины объясняется именно требованиями лизингодателей. 14 февраля SkyUp возобновила продажу билетов на все рейсы.
16 февраля главный исполнительный директор Ryanair Майкл О'Лири заявил, что авиакомпания не планирует покидать рынок Украины и в дальнейшем будет летать в страну и из страны, несмотря на угрозу возможного нового вторжения России. 22 февраля Ryanair полностью удалила из системы бронирования на своем сайте направления из Харькова и Херсона.