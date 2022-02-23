AirBaltic до конца февраля приостанавливает ночные рейсы в Украину

Дневные рейсы airBaltic в Украину и из Украины не отменены Фото: airBaltic / Facebook

"В сложившейся ситуации компания решила до конца февраля 2022 года приостановить ночные полеты в Украину и из Украины. Компания продолжит выполнять рейсы из Киева как в Ригу, так и в Вильнюс", – сообщили в авиакомпании.

Отменяются пять ночных рейсов между Киевом и Вильнюсом и два рейса между Одессой и Ригой, пассажирам предлагают перенести бронирование на другие рейсы компании.

Дневные рейсы сохранились – на этой неделе авиакомпания продолжит ежедневные перелеты между Киевом и Ригой и два рейса в неделю между Киевом и Вильнюсом.