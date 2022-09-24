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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Алчевский металлургический комбинат остановил работу, оккупанты забрали на фронт сотрудников – Гайдай

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По данным ОВА, сотрудников Алчевского металлургического комбината оккупанты "мобилизовали", несмотря на бронь
По данным ОВА, сотрудников Алчевского металлургического комбината оккупанты "мобилизовали", несмотря на бронь
Фото: EPA

Алчевский металлургический комбинат остановил работу, так как россияне принудительно мобилизовали почти всех сотрудников. Об этом сообщил в Telegram 24 сентября глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"В Алчевске почти закончились мужчины. Кого нашли – мобилизовали. Даже при наличии брони. Одно из лучших металлургических предприятий Украины – Алчевский металлургический комбинат – остановило выпуск продукции. Потому что работать некому", – написал глава ОВА.

Аналогичная судьба постигла Енакиевский металлургический завод в Донецкой области, сообщало 21 сентября ГУР Минобороны Украины.

Гайдай отметил, что, хотя работать на предприятиях некому, "есть, кому "голосовать", – вооруженные оккупанты продолжают псевдореферендум.

"На фронте житель Алчевска – или уже в плену, или погиб – каким-то образом "проголосует". Возможно, и телепатически – голос учтут", – сыронизировал глава ОВА.

По его словам, вооруженные российские военные приходят к жителям Алчевска домой, обзванивают, просят "проголосовать" даже тех, кто выехал в РФ.

"Останавливают на улице. На возражения, что нет с собой паспорта, отвечают лаконично: "И не нужен – мы тебя и так знаем", – описал происходящее Гайдай.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Алчевск находится под контролем боевиков "ЛНР" с 2014 года.

21 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира".

Оккупанты устроили несколько волн принудительной мобилизации на временно занятых ими территориях Донецкой и Луганской областей, сообщала украинская разведка.

Гайдай сообщал, что в оккупированных районах Луганской области мобилизация проводится в общественных местах, а также во время работ по разборке завалов. По его информации, местных учителей вызывают из отпуска, чтобы они носили повестки. Кроме того, россияне предлагают пожилым людям еду в обмен на информацию о мужчинах призывного возраста.

21 сентября Путин подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину.

Теги: Луганская область, референдум, мобилизация, Алчевск, Сергей Гайдай, война России против Украины, ЛНР, Алчевский металлургический комбинат, ОРДЛО
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