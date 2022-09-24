Алчевский металлургический комбинат остановил работу, оккупанты забрали на фронт сотрудников – Гайдай

"В Алчевске почти закончились мужчины. Кого нашли – мобилизовали. Даже при наличии брони. Одно из лучших металлургических предприятий Украины – Алчевский металлургический комбинат – остановило выпуск продукции. Потому что работать некому", – написал глава ОВА.
Аналогичная судьба постигла Енакиевский металлургический завод в Донецкой области, сообщало 21 сентября ГУР Минобороны Украины.
Гайдай отметил, что, хотя работать на предприятиях некому, "есть, кому "голосовать", – вооруженные оккупанты продолжают псевдореферендум.
"На фронте житель Алчевска – или уже в плену, или погиб – каким-то образом "проголосует". Возможно, и телепатически – голос учтут", – сыронизировал глава ОВА.
По его словам, вооруженные российские военные приходят к жителям Алчевска домой, обзванивают, просят "проголосовать" даже тех, кто выехал в РФ.
"Останавливают на улице. На возражения, что нет с собой паспорта, отвечают лаконично: "И не нужен – мы тебя и так знаем", – описал происходящее Гайдай.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Алчевск находится под контролем боевиков "ЛНР" с 2014 года.
21 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира".
Оккупанты устроили несколько волн принудительной мобилизации на временно занятых ими территориях Донецкой и Луганской областей, сообщала украинская разведка.
Гайдай сообщал, что в оккупированных районах Луганской области мобилизация проводится в общественных местах, а также во время работ по разборке завалов. По его информации, местных учителей вызывают из отпуска, чтобы они носили повестки. Кроме того, россияне предлагают пожилым людям еду в обмен на информацию о мужчинах призывного возраста.
21 сентября Путин подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину.