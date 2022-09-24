Алчевский металлургический комбинат остановил работу, оккупанты забрали на фронт сотрудников – Гайдай

"В Алчевске почти закончились мужчины. Кого нашли – мобилизовали. Даже при наличии брони. Одно из лучших металлургических предприятий Украины – Алчевский металлургический комбинат – остановило выпуск продукции. Потому что работать некому", – написал глава ОВА.

Аналогичная судьба постигла Енакиевский металлургический завод в Донецкой области, сообщало 21 сентября ГУР Минобороны Украины.

Гайдай отметил, что, хотя работать на предприятиях некому, "есть, кому "голосовать", – вооруженные оккупанты продолжают псевдореферендум.

"На фронте житель Алчевска – или уже в плену, или погиб – каким-то образом "проголосует". Возможно, и телепатически – голос учтут", – сыронизировал глава ОВА.

По его словам, вооруженные российские военные приходят к жителям Алчевска домой, обзванивают, просят "проголосовать" даже тех, кто выехал в РФ.

"Останавливают на улице. На возражения, что нет с собой паспорта, отвечают лаконично: "И не нужен – мы тебя и так знаем", – описал происходящее Гайдай.

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