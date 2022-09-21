Енакиевский металлургический завод прекращает работу из-за "мобилизации" работников – ГУР

Так, на полигоне возле временно оккупированного Тореза Донецкой области российские военные обустроили тренировочный лагерь для осужденных из РФ. Отмечается, что в настоящее время идет доставка в лагерь "личного состава".

Кроме этого, начат набор в состав оккупационных войск заключенных, содержащихся на территории "ДНР". В ГУР заявили, что "новобранцы" должны пополнить состав так называемого батальона "Сомали", 100-й отдельной мотострелковой бригады и 9-го отдельного мотострелкового полка из РФ.

По информации украинской разведки, заключенных отбирают по физическим критериям и опыту боевых действий. При этом на отбор не влияют уголовная статья и срок заключения.

Также власть "ДНР" отменила действие ранее выданных документов об отсрочке/освобождении от мобилизации. Так, планируется "мобилизовать" от 200 до 500 работников Енакиевского металлургического завода, поэтому производство из-за нехватки персонала "временно приостанавливается".

ГУР сообщило, что в оккупированном Крыму мужчинам запретили выезд без разрешения военного комиссара. Для оформления необходимых документов необходимо сообщать цель выезда, местонахождение и сроки возврата на место регистрации.