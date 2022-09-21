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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Енакиевский металлургический завод прекращает работу из-за "мобилизации" работников – ГУР

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Планируется "мобилизовать" от 200 до 500 работников Енакиевского металлургического завода
Планируется "мобилизовать" от 200 до 500 работников Енакиевского металлургического завода
Фото: depositphotos.com

Енакиевский металлургический завод прекратил свою работу из-за "мобилизации" работников, а в оккупированном Торезе организован тренировочный лагерь для "зеков". Об этом в Telegram 21 сентября сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Так, на полигоне возле временно оккупированного Тореза Донецкой области российские военные обустроили тренировочный лагерь для осужденных из РФ. Отмечается, что в настоящее время идет доставка в лагерь "личного состава".

Кроме этого, начат набор в состав оккупационных войск заключенных, содержащихся на территории "ДНР". В ГУР заявили, что "новобранцы" должны пополнить состав так называемого батальона "Сомали", 100-й отдельной мотострелковой бригады и 9-го отдельного мотострелкового полка из РФ.

По информации украинской разведки, заключенных отбирают по физическим критериям и опыту боевых действий. При этом на отбор не влияют уголовная статья и срок заключения.

Также власть "ДНР" отменила действие ранее выданных документов об отсрочке/освобождении от мобилизации. Так, планируется "мобилизовать" от 200 до 500 работников Енакиевского металлургического завода, поэтому производство из-за нехватки персонала "временно приостанавливается".

ГУР сообщило, что в оккупированном Крыму мужчинам запретили выезд без разрешения военного комиссара. Для оформления необходимых документов необходимо сообщать цель выезда, местонахождение и сроки возврата на место регистрации.

Контекст:

По оценке Генштаба ВСУ, с учетом частных военных компаний и мобилизационного резерва Россия задействовала в войне против Украины около 330 тыс. человек на 16 июня.

В РФ, по данным СМИ и правозащитников, на войну в Украине вербуют заключенных в колониях, обвиняемых, находящихся в СИЗОбездомных. На российских рекрутинговых сайтах массово появились объявления о наборе контрактников в армию РФ.

С 1 августа оккупанты устроили очередную волну принудительной мобилизации на временно занятых ими территориях Донецкой и Луганской областей, сообщила украинская разведка.

16 сентября ГУР МО сообщило, что в Горловке Донецкой области российские оккупанты разыскивают мужчин призывного возраста. Облавы проводятся на центральном рынке, в общественных местах, магазинах, ТЦ, на АЗС. "Райвоенкоматам" поставлена задача "мобилизовать" 6 тыс. местных жителей.

19 сентября ГУР сообщило, что российские военные проваливают программу "мобилизации" на оккупированных территориях Луганской области, а также пытаются набирать добровольцев в Херсонской области.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Он сообщил, что уже подписал указ и его реализация начинается с сегодняшнего дня. Текст указа опубликован на официальном сайте Кремля.

Теги: Украина, военные, оккупация, разведка, Торез, запрет, Енакиевский металлургический завод, ДНР
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