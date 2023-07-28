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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Андрющенко рассказал, где под Мариуполем оккупанты строят укрепления, и показал переброску тяжелого вооружения РФ

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Трейлеры россиян везут тяжелую технику на бердянское направление через Мариуполь
Трейлеры россиян везут тяжелую технику на бердянское направление через Мариуполь
Фото: Андрющенко Time / Telegram

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области фиксируется переброска тяжелого вооружения российских войск в направлении временно оккупированного Бердянска Запорожской области. Об этом советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 28 июля в Telegram.

"Бердянское направление [для переброски техники] остается в приоритете. В то же время усилилась тенденция укрепления и окапывания в никольской части Мариупольского района по линии Угледар – Никольское [Донецкой области] и в мангушской части Мариупольского района по направлению от Бердянска до Мариуполя вдоль береговой линии", – написал Андрющенко..

21 июня советник мэра показал оборонительные сооружения на случай украинского наступления, которые российские захватчики вырыли в 70 км от передовой на границе городской застройки Мариуполя.

10 июля Андрющенко заявлял, что оккупанты в Мариуполе складируют боекомплект посреди жилой застройки, откровенно прикрываясь мирным населением.

24 июля он проинформировал, что россияне заминировали все мосты в Мариуполе в ожидании украинского наступления.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.

В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

Через Мариуполь оккупанты регулярно перебрасывают технику и живую силу с территории РФ на донецкое и запорожское направления. В самом городе базируются мобилизованные россияне, в российских подразделениях процветает дезертирство, сообщал Андрющенко.

В январе 2023 года, по данным советника мэра, оккупанты завозили в город средства ПВО и живую силу, накопив до 30 тыс. оккупантов для наступления. В дальнейшем переброска техники и живой силы продолжилась. В июне-июле в связи с активизацией боевых действий интенсивность переброски войск РФ через Мариуполь выросла. Кроме того, оккупанты начали рыть окопы на границе жилой застройки города.

Теги: Донецкая область, оккупация, Мариуполь, военная техника, Бердянск, армия РФ, война России против Украины, российские оккупанты, Петр Андрющенко
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