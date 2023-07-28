Андрющенко рассказал, где под Мариуполем оккупанты строят укрепления, и показал переброску тяжелого вооружения РФ

"Бердянское направление [для переброски техники] остается в приоритете. В то же время усилилась тенденция укрепления и окапывания в никольской части Мариупольского района по линии Угледар – Никольское [Донецкой области] и в мангушской части Мариупольского района по направлению от Бердянска до Мариуполя вдоль береговой линии", – написал Андрющенко..

21 июня советник мэра показал оборонительные сооружения на случай украинского наступления, которые российские захватчики вырыли в 70 км от передовой на границе городской застройки Мариуполя.

10 июля Андрющенко заявлял, что оккупанты в Мариуполе складируют боекомплект посреди жилой застройки, откровенно прикрываясь мирным населением.

24 июля он проинформировал, что россияне заминировали все мосты в Мариуполе в ожидании украинского наступления.