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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Арестович: Путин Пригожина испугался. Какая ядерная война? Какая война с НАТО?

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Арестович: Путин сбежал из Москвы со всем правительством
Арестович: Путин сбежал из Москвы со всем правительством
Фото: EPA

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин не осмелится применить ядерное оружие, которым он неоднократно угрожал. Такое мнение высказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Какая ядерная война? Он [Путин] Пригожина испугался. Какая война с НАТО? Как сказал один российский блогер: "Теперь я понял, что будет, когда нападет НАТО. Мы экскаваторами перероем дороги и позвоним [самопровозглашенному президенту Беларуси Александру] Лукашенко. Это максимум, на который мы способны". Дядька сбежал из Москвы со всем правительством, когда на него поехало 3 тыс. человек. Какая война с НАТО?" – сказал он.

Арестович: Когда Пригожин понял, что он через три часа берет Кремль, входит в кабинет Путина, кладет "Маузер" на стол – и он правитель России... Он испугался. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года представители российского политикума неоднократно говорили о вероятности применения ядерного оружия. В частности, 21 сентября президент страны-агрессора РФ Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Через месяц он заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. Однако в июне 2023 года он добавил, что "не может сказать наверняка, особенно о человеке, который не имеет связи с реальностью".

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что украинская разведка постоянно отслеживает перемещение всех носителей ядерного оружия в России.

25 марта Путин заявил, что находящийся при власти в Беларуси Александр Лукашенко попросил его развернуть в стране тактическое ядерное оружие. По словам Путина, строительство хранилища на территории Беларуси должны были закончить до 1 июля. Путин утверждал, что речь пока идет не о передаче ядерного оружия, а о подготовке носителей ядерного оружия и экипажей для них.

По данным главы ГУР Кирилла Буданова на 20 июня, хранилища в Беларуси готовят, но "ни одна боеголовка еще не была перемещена".

Президент США Джо Байден считает угрозу применения Путиным тактического ядерного оружия реальной.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, ядерное оружие, Алексей Арестович, война России против Украины
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