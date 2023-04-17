Авиация и ракетчики ВСУ уничтожили ЗРК оккупантов, четыре дрона и несколько складов – Генштаб

ВСУ успешно атаковали зенитно-ракетный комплекс оккупантов. Также сбиты четыре вражеских беспилотника – два типа "Орлан-10", один разведывательный дрон "Элерон" и один дрон-камикадзе "Ланцет".
"Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, еще один зенитно-ракетный комплекс и район сосредоточения живой силы противника", – говорится в сообщении.
Также силы обороны уничтожили склад горюче-смазочных материалов и два склада боеприпасов оккупантов.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.
16 апреля 2023 года украинские защитники отразили более 45 атак российских оккупантов, сообщил Генштаб ВСУ.