Авиация и ракетчики ВСУ уничтожили ЗРК оккупантов, четыре дрона и несколько складов – Генштаб

ВСУ успешно атаковали зенитно-ракетный комплекс оккупантов. Также сбиты четыре вражеских беспилотника – два типа "Орлан-10", один разведывательный дрон "Элерон" и один дрон-камикадзе "Ланцет".

"Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, еще один зенитно-ракетный комплекс и район сосредоточения живой силы противника", – говорится в сообщении.

Также силы обороны уничтожили склад горюче-смазочных материалов и два склада боеприпасов оккупантов.