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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Авиация и ракетчики ВСУ уничтожили ЗРК оккупантов, четыре дрона и несколько складов – Генштаб

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Украинские летчики 16 апреля разбили российский зенитно-ракетный комплекс
Украинские летчики 16 апреля разбили российский зенитно-ракетный комплекс
Фото: Збройні Сили України / The Armed Forces of Ukraine / Facebook

Авиация сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава российской армии. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 17 апреля сообщил в Facebook.

ВСУ успешно атаковали зенитно-ракетный комплекс оккупантов. Также сбиты четыре вражеских беспилотника – два типа "Орлан-10", один разведывательный дрон "Элерон" и один дрон-камикадзе "Ланцет".

"Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, еще один зенитно-ракетный комплекс и район сосредоточения живой силы противника", – говорится в сообщении.

Также силы обороны уничтожили склад горюче-смазочных материалов и два склада боеприпасов оккупантов.

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Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.

16 апреля 2023 года украинские защитники отразили более 45 атак российских оккупантов, сообщил Генштаб ВСУ.

Теги: армия, Генштаб ВСУ, авиация, артиллерия, беспилотники, война России против Украины, ракеты, потери армии России, российские оккупанты
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