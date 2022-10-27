Белорусским военным показали западное оружие, с которым воюет Украина

"Цель мероприятия – обобщение опыта войны в Украине, чтобы скорректировать боевую подготовку ВС РБ в новом учебном году", – говорится в сообщении.

Мониторинговая группа предположила, что ВС России передали белорусским коллегам образцы оружия, которые были захвачены в ходе боев.

"...Чтобы белорусские военные могли воочию увидеть знаменитый Javelin, а не рассматривать его по картинкам из интернета. Продемонстрировали ли российские коллеги на себе применение западных образцов вооружения, не сообщается. Надеемся, что белорусские военные и так уже видели в интернете последствия применения NLAW, Javelin и Panzerfaust 3 по бронетанковой технике", – заявил "Беларускі Гаюн".

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов. После этого с территории Беларуси оккупанты запускали по украинским объектам ракеты и дроны-камикадзе.

Совету нацбезопасности и обороны Украины известно, что президент РФ Владимир Путин ежедневно оказывает давление на находящегося в Беларуси при власти с 1994 года Александра Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси.

4 октября Лукашенко прямо признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства". Развертывание, по словам Лукашенко, началось 8 октября. Помощник министра обороны Беларуси по международному военному сотрудничеству Валерий Ревенко заявил, что в страну прибудет около 9 тыс. российских военных.

11 октября Лукашенко объявил в Беларуси проверку боеготовности вооруженных сил. По данным белорусского издания "Наша Ніва", под прикрытием этой проверки будет проводиться скрытая мобилизация.

По данным американского Института исследования войны (ISW) на 20 октября, вероятность наступления оккупантов с территории Беларуси остается низкой.