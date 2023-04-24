"Без шансов на спасение". В Черновицкой области подожгли церковь УПЦ МП, правоохранители задержали мужчину. Фото, видео

Об этом 24 апреля сообщил отдел коммуникации полиции Черновицкой области.
"Утром 24 апреля в полицию поступило сообщение о пожаре в селе Милиево Вижницкого района… Правоохранители предварительно выяснили, что церковь и магазин горели в результате поджога. Полицейские провели неотложные следственно-розыскные мероприятия и оперативно установили нарушителя. Им оказался 34-летний житель села Испас", – сказано в сообщении.
Правоохранители задержали мужчину по подозрению в поджоге церкви и магазина, устанавливаются мотивы совершенного.
В Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП отметили в Facebook, что храм Иова Почаевского, построенный в 2014 году, "подожгли профессионально" – "без шансов на спасение".
УПЦ МП – часть Русской православной церкви (РПЦ), она (УПЦ МП) официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии".
На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его.
Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести установила, что решения УПЦ МП "не привели к разрыву церковно-канонической связи с РПЦ" и управление УПЦ МП "продолжает находиться относительно РПЦ в отношениях подчинения".
В последние месяцы украинские правоохранительные органы регулярно сообщают об обысках в храмах УПЦ МП и привлечении к ответственности священнослужителей этой церкви. Также относительно ряда представителей УПЦ МП Украина ввела санкции, а некоторых лишила гражданства. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что санкции были введены, "чтобы у государства-агрессора не было ни одной ниточки, за которую могло бы дергать украинское общество".
19 января 2023 года Кабинет Министров Украины внес в Верховную Раду законопроект №8371, который предполагает запрет деятельности религиозных организаций, связанных с Россией.
В ряде регионов Украины облсоветы проголосовали за запрет деятельности УПЦ МП.