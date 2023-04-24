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"Без шансов на спасение". В Черновицкой области подожгли церковь УПЦ МП, правоохранители задержали мужчину. Фото, видео

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Сообщение о пожаре в селе Милиево Вижницкого района поступило в полицию утром 24 апреля, отметили правоохранители
Сообщение о пожаре в селе Милиево Вижницкого района поступило в полицию утром 24 апреля, отметили правоохранители
Фото: Поліція Чернівецької області / Facebook

В одном из сел Черновицкой области в результате поджога горели магазин и церковь УПЦ МП.

Об этом 24 апреля сообщил отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

"Утром 24 апреля в полицию поступило сообщение о пожаре в селе Милиево Вижницкого района… Правоохранители предварительно выяснили, что церковь и магазин горели в результате поджога. Полицейские провели неотложные следственно-розыскные мероприятия и оперативно установили нарушителя. Им оказался 34-летний житель села Испас", – сказано в сообщении.

Правоохранители задержали мужчину по подозрению в поджоге церкви и магазина, устанавливаются мотивы совершенного.

https://www.facebook.com/policebukovyna/posts/pfbid03tLfbzd5ZbiuSbDcHa96jvQbimGB55rPni5xxYJ7YvGUrdS2YTSsRXTJoTXQKBsWl

В Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП отметили в Facebook, что храм Иова Почаевского, построенный в 2014 году, "подожгли профессионально" – "без шансов на спасение".

https://www.facebook.com/orthobuk/videos/1225730598314366/

Контекст:

УПЦ МП – часть Русской православной церкви (РПЦ), она (УПЦ МП) официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии".

На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. 

Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести установила, что решения УПЦ МП "не привели к разрыву церковно-канонической связи с РПЦ" и управление УПЦ МП "продолжает находиться относительно РПЦ в отношениях подчинения".

В последние месяцы украинские правоохранительные органы регулярно сообщают об обысках в храмах УПЦ МП и привлечении к ответственности священнослужителей этой церкви. Также относительно ряда представителей УПЦ МП Украина ввела санкции, а некоторых лишила гражданства. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что санкции были введены, "чтобы у государства-агрессора не было ни одной ниточки, за которую могло бы дергать украинское общество". 

19 января 2023 года Кабинет Министров Украины внес в Верховную Раду законопроект №8371, который предполагает запрет деятельности религиозных организаций, связанных с Россией.

В ряде регионов Украины облсоветы проголосовали за запрет деятельности УПЦ МП.

Теги: Украина, пожар, религия, полиция, УПЦ МП, церковь, поджог, Черновицкая область, правоохранители, подозрение, магазин
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