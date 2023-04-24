"Без шансов на спасение". В Черновицкой области подожгли церковь УПЦ МП, правоохранители задержали мужчину. Фото, видео

Сообщение о пожаре в селе Милиево Вижницкого района поступило в полицию утром 24 апреля, отметили правоохранители Фото: Поліція Чернівецької області / Facebook

Об этом 24 апреля сообщил отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

"Утром 24 апреля в полицию поступило сообщение о пожаре в селе Милиево Вижницкого района… Правоохранители предварительно выяснили, что церковь и магазин горели в результате поджога. Полицейские провели неотложные следственно-розыскные мероприятия и оперативно установили нарушителя. Им оказался 34-летний житель села Испас", – сказано в сообщении.

Правоохранители задержали мужчину по подозрению в поджоге церкви и магазина, устанавливаются мотивы совершенного.

В Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП отметили в Facebook, что храм Иова Почаевского, построенный в 2014 году, "подожгли профессионально" – "без шансов на спасение".