Запуск дополнительного энергоблока АЭС позволит перейти к графикам стабилизационных отключений – эксперт

Он отметил, что сегодня энергетикам удалось дополнительно запустить один энергоблок Хмельницкой АЭС мощностью 1 ГВт. Они отремонтировали некоторые высоковольтные линии электропередачи и возобновили работу трансформаторов.

"Это позволит уже с завтрашнего дня, чтобы объединенная энергетическая система Украины работала и перешла из аварийных отключений к стабилизационным", – подчеркнул Омельченко.