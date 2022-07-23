Оккупанты вечером обстреляли Запорожскую область из "Градов", утром обстрелы продолжились

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух. Секретарь Запорожского горсовета, и.о. городского головы Анатолий Куртев отметил в Telegram, что в Запорожье в результате атаки "прилеты не зафиксированы".
"Громкие взрывы, которые были слышны в областном центре, – это результат вражеской атаки из системы "Град". По предварительной информации, захватчики выпустили около 20 ракет, большинство из которых утопилось в реке Днепр вблизи поселков Малокатериновка и Каневское... Карасей жалко, россиян – нет. Ничего, скоро они поменяются местами с карасями", – написал Старух.
Он призвал жителей сохранять спокойствие, при объявлении воздушной тревоги идти в укрытия и помнить о неразглашении информации.
Куртев уточнил, что в Запорожье российские ракеты не прилетели, звуки взрывов, которые слышали в городе, доносились из Запорожского и Васильевского районов области.
Сегодня утром, сообщил Куртев, оккупанты снова обстреливали регион. В областном центре слышали взрывы, доносившиеся из Запорожского района. В самом Запорожье попаданий не было.
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Контекст:
Часть Запорожской области захвачена оккупантами, в том числе такие крупные города, как Бердянск и Мелитополь. По информации главы ОВА на 5 июня, временно оккупировано почти 60% территории региона.
Оккупанты регулярно бьют ракетами по Запорожью, минимум дважды наносили ракетные удары по острову Хортица.
2 мая Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты развернули дополнительные зенитно-ракетные комплексы на временно оккупированных территориях Запорожской области.
В мае, по словам главы ОВА, интенсивность боев в области уменьшилась, так как основные силы российская армия перебросила на луганское и донецкое направления. Однако некоторые общины постоянно страдают от обстрелов.