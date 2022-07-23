Оккупанты вечером обстреляли Запорожскую область из "Градов", утром обстрелы продолжились

Старух: Карасей жалко, россиян – нет. Ничего, скоро они поменяются местами с карасями Фото: Олександр Старух / Запорізька ОДА (ОВА) / Telegram

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух. Секретарь Запорожского горсовета, и.о. городского головы Анатолий Куртев отметил в Telegram, что в Запорожье в результате атаки "прилеты не зафиксированы".

"Громкие взрывы, которые были слышны в областном центре, – это результат вражеской атаки из системы "Град". По предварительной информации, захватчики выпустили около 20 ракет, большинство из которых утопилось в реке Днепр вблизи поселков Малокатериновка и Каневское... Карасей жалко, россиян – нет. Ничего, скоро они поменяются местами с карасями", – написал Старух.