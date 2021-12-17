Данилов о войсках РФ на границе Украины: Для вторжения нужно в разы больше

Он отметил, что численность войск РФ возле границы Украины составляет 92 тыс. человек, но для вторжения нужно в разы больше.

По мнению Данилова, России потребуется не менее 500 – 600 тыс. военнослужащих, чтобы "держать под контролем ситуацию при наступлении".

В то же время, по словам Данилова, РФ может в любой момент очень быстро увеличить численность своих войск для вторжения в Украину.

На это Москве потребуется более 24 часов, подчеркнул секретарь СНБО.

Данилов говорил 14 декабря, что угроза со стороны России для Украины постоянная, но ситуация находится под контролем.