Джонсон предостерег от подталкивания Украины к "плохому миру" с Россией

Политик повторил свою обеспокоенность тем, что "сейчас в мире много усталости от Украины".
"Сейчас не время соглашаться и подталкивать украинцев соглашаться на плохой мир, на мир, ради которого им предлагается отказаться от части своей территории в обмен на прекращение огня", – сказал он.
По мнению Джонсона, такой сценарий станет "катастрофой", которая, вероятно, придаст смелости президенту РФ Владимиру Путину и нанесет миру дополнительный экономический ущерб. Он заявил, что украинцам нужна помощь, чтобы изменить динамику на Донбассе, в Северодонецке и на юге.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате. Сейчас переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины.
В ОП подчеркивали, что прекращение огня без отвода российских войск недопустимо, так как приведет только к тому, что РФ продолжит контролировать часть территорий Украины. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что не верит в возможную договоренность с Россией о режиме прекращения огня, так как РФ не стремится к миру, а возможную паузу в военных действиях использует для накопления сил.
Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно говорил о готовности говорить с Путиным и еще в марте призывал главу Кремля "своими ногами выходить оттуда, где он там есть", и прийти на встречу в любую точку мира, кроме Украины, России и Беларуси.
Президент США Джо Байден 31 мая заявил, что переговоры Украины с Россией "зашли в тупик" не по вине Киева.
Член украинской делегации на переговорах, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время визита в Вашингтон 15 июня заявил, что Украина сейчас находится в слабой переговорной позиции, поэтому не хочет садиться за стол переговоров.
Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи с Зеленским 16 июня в Киеве заявил, что Германия и Франция не будут требовать, чтобы Украина шла на уступки в переговорах с Россией.