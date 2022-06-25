Джонсон предостерег от подталкивания Украины к "плохому миру" с Россией

Джонсон заявил, что украинцам нужна помощь, чтобы изменить динамику на Донбассе, в Северодонецке и на юге Фото: EPA

Политик повторил свою обеспокоенность тем, что "сейчас в мире много усталости от Украины".

"Сейчас не время соглашаться и подталкивать украинцев соглашаться на плохой мир, на мир, ради которого им предлагается отказаться от части своей территории в обмен на прекращение огня", – сказал он.

По мнению Джонсона, такой сценарий станет "катастрофой", которая, вероятно, придаст смелости президенту РФ Владимиру Путину и нанесет миру дополнительный экономический ущерб. Он заявил, что украинцам нужна помощь, чтобы изменить динамику на Донбассе, в Северодонецке и на юге.

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