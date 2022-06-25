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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Джонсон предостерег от подталкивания Украины к "плохому миру" с Россией

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Джонсон заявил, что украинцам нужна помощь, чтобы изменить динамику на Донбассе, в Северодонецке и на юге
Джонсон заявил, что украинцам нужна помощь, чтобы изменить динамику на Донбассе, в Северодонецке и на юге
Фото: EPA

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что страны НАТО и G7 не должны подталкивать Украину соглашаться на невыгодные условия мира с РФ. Об этом он заявил 23 июня журналистам, путешествующим с ним в Руанду, пишет Politico.

Политик повторил свою обеспокоенность тем, что "сейчас в мире много усталости от Украины".

"Сейчас не время соглашаться и подталкивать украинцев соглашаться на плохой мир, на мир, ради которого им предлагается отказаться от части своей территории в обмен на прекращение огня", – сказал он.

По мнению Джонсона, такой сценарий станет "катастрофой", которая, вероятно, придаст смелости президенту РФ Владимиру Путину и нанесет миру дополнительный экономический ущерб. Он заявил, что украинцам нужна помощь, чтобы изменить динамику на Донбассе, в Северодонецке и на юге.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате. Сейчас переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины. 

В ОП подчеркивали, что прекращение огня без отвода российских войск недопустимо, так как приведет только к тому, что РФ продолжит контролировать часть территорий Украины. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что не верит в возможную договоренность с Россией о режиме прекращения огня, так как РФ не стремится к миру, а возможную паузу в военных действиях использует для накопления сил.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно говорил о готовности говорить с Путиным и еще в марте призывал главу Кремля "своими ногами выходить оттуда, где он там есть", и прийти на встречу в любую точку мира, кроме Украины, России и Беларуси.

Президент США Джо Байден 31 мая заявил, что переговоры Украины с Россией "зашли в тупик" не по вине Киева.

Член украинской делегации на переговорах, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время визита в Вашингтон 15 июня заявил, что Украина сейчас находится в слабой переговорной позиции, поэтому не хочет садиться за стол переговоров.

Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи с Зеленским 16 июня в Киеве заявил, что Германия и Франция не будут требовать, чтобы Украина шла на уступки в переговорах с Россией.

Теги: Россия, Украина, переговоры, Борис Джонсон, война России против Украины
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