Ермак: Среди гарантов безопасности Украины мы хотели бы видеть Китай и Индию

"У каждой страны есть своя история и политика. Мы на сегодня можем сказать, что хотели бы среди гарантов видеть и Китай, и Индию, и, возможно, другие страны. Но это зависит от позиции этих стран. Пока мы публично со стороны Китая не слышали о готовности к такому разговору. Контакты, безусловно, есть", – отметил Ермак.

Он подчеркнул, что самый крупный товарооборот у Украины именно с Китаем.

"Ни у одной страны мира не возникает вопросов о том, что это война, о том, что должны быть нерушимы украинский суверенитет и территориальная целостность. За исключением одной-двух стран, мы ни от кого ничего иного не слышим. Что касается гарантий, то, возможно, когда появится уже драфт какого-то документа, тогда Китай может включиться. Китай – серьезный игрок на международной арене, у нас самый большой товарооборот с ним, и я считаю, и для Китая, и для Украины это было бы важно. Но это будет позиция суверенного государства", – сказал глава ОП.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В конце апреля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев предложил Китаю стать одним из гарантов безопасности.

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы. В Совбезе ООН Китай воздержался при голосовании за резолюцию, осуждающую войну.

Индия также не осудила вторжение России в Украину.