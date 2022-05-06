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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ермак: Среди гарантов безопасности Украины мы хотели бы видеть Китай и Индию

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Ермак: Китай серьезный игрок на международной арене
Ермак: Китай – серьезный игрок на международной арене
Фото: ЕРА

Украинские власти среди стран – гарантов безопасности Украины хотели бы видеть Китай и Индию. Об этом в опубликованном 6 мая интервью "РБК-Украина" заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"У каждой страны есть своя история и политика. Мы на сегодня можем сказать, что хотели бы среди гарантов видеть и Китай, и Индию, и, возможно, другие страны. Но это зависит от позиции этих стран. Пока мы публично со стороны Китая не слышали о готовности к такому разговору. Контакты, безусловно, есть", – отметил Ермак.

Он подчеркнул, что самый крупный товарооборот у Украины именно с Китаем.

"Ни у одной страны мира не возникает вопросов о том, что это война, о том, что должны быть нерушимы украинский суверенитет и территориальная целостность. За исключением одной-двух стран, мы ни от кого ничего иного не слышим. Что касается гарантий, то, возможно, когда появится уже драфт какого-то документа, тогда Китай может включиться. Китай – серьезный игрок на международной арене, у нас самый большой товарооборот с ним, и я считаю, и для Китая, и для Украины это было бы важно. Но это будет позиция суверенного государства", – сказал глава ОП.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В конце апреля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев предложил Китаю стать одним из гарантов безопасности.

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы. В Совбезе ООН Китай воздержался при голосовании за резолюцию, осуждающую войну.

Индия также не осудила вторжение России в Украину.

Контекст:

После очередного раунда переговоров с Россией 29 марта в Турции, когда Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности, президент Украины Владимир Зеленский пояснял, что Украина по-прежнему готова вступить в НАТО, но поскольку Альянс этого не предлагает, власти страны будут "строить те гарантии безопасности, которые могут защитить нас".

О готовности предоставить гарантии безопасности после этого заявляли СШАИталияГерманияВеликобритания и Турция. В то же время представители стран говорили, что гарантии будут "не как в НАТО" – о готовности отправить свои войска в случае нападения на Украину речь не идет.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что если Украина получит "четкие гарантии" ее безопасности от ряда государств, вносить изменения в Конституцию Украины по вопросу НАТО не будут.

На безблоковом статусе Украины настаивает Россия.

Теги: Россия, Украина, Индия, Китай, переговоры, война России против Украины, Андрей Ермак
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