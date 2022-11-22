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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Фонарик возле кровати, сумка у двери. Посол Великобритании рассказала о своем "ночном ритуале" в Украине

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Посол Великобритании в Украине рассказала, как работает в условиях отключения электричества
Посол Великобритании в Украине рассказала, как работает в условиях отключения электричества
Фото: EPA

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс рассказала о своем "ночном ритуале" в Киеве в условиях отключения электричества. Об этом она написала 22 ноября на своей странице в Twitter.

"Фонарик возле кровати, сумка у двери, зарядное устройство рядом с ноутбуком, комплект теплых вещей под рукой. Это жизнь", – отметила она.

По словам посла, такая реальность не является нормальной и "никогда не должна стать нормальной".

13 октября Симмонс сообщила, что внесла свой вклад в экономию электроэнергии и поработала с фонариком.

17 ноября посол опубликовала фото, сделанное вечером во время отключения электричества в Киеве. На снимке – фонарик и веточка хлопка на столе.

Контекст:

С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране начали вводить временные отключения света.

По данным правительства на 18 ноября, c начала полномасштабной войны более 1 тыс. ракет и дронов атаковали украинские подстанции, в результате ударов из строя выведена почти половина украинской энергосистемы.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 17 ноября признал, что РФ наносит удары по критической инфраструктуре Украины, чтобы склонить ее к переговорам. "Так же ведут себя террористы ИГИЛ: убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования", – прокомментировали слова Пескова в МИД Украины.

В "Укрэнерго" отметили 20 ноября, что в выходные дни удалось несколько смягчить ограничения потребления, несмотря на резкое похолодание.

21 ноября президент Украины Владимир Зеленский призвал представителей областной власти и местных общин не прекращать коммуникацию по рациональному потреблению электричества. По его словам, системный вред украинской энергетике от ударов российских террористов значителен настолько, что всем украинцам нужно быть очень бережливыми.

Теги: Украина, Великобритания, война, электричество, электроэнергия, война России против Украины, фото, Мелинда Симмонс, посол
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