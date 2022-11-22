Фонарик возле кровати, сумка у двери. Посол Великобритании рассказала о своем "ночном ритуале" в Украине

"Фонарик возле кровати, сумка у двери, зарядное устройство рядом с ноутбуком, комплект теплых вещей под рукой. Это жизнь", – отметила она.
По словам посла, такая реальность не является нормальной и "никогда не должна стать нормальной".
Night time ritual in * : flashlight near bed, grab bag by door, charger pack near laptop, set of warm clothes reachable. It’s a life. But it’s not, nor should it ever become, normal.— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) November 22, 2022
13 октября Симмонс сообщила, что внесла свой вклад в экономию электроэнергии и поработала с фонариком.
17 ноября посол опубликовала фото, сделанное вечером во время отключения электричества в Киеве. На снимке – фонарик и веточка хлопка на столе.
С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране начали вводить временные отключения света.
По данным правительства на 18 ноября, c начала полномасштабной войны более 1 тыс. ракет и дронов атаковали украинские подстанции, в результате ударов из строя выведена почти половина украинской энергосистемы.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 17 ноября признал, что РФ наносит удары по критической инфраструктуре Украины, чтобы склонить ее к переговорам. "Так же ведут себя террористы ИГИЛ: убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования", – прокомментировали слова Пескова в МИД Украины.
В "Укрэнерго" отметили 20 ноября, что в выходные дни удалось несколько смягчить ограничения потребления, несмотря на резкое похолодание.
21 ноября президент Украины Владимир Зеленский призвал представителей областной власти и местных общин не прекращать коммуникацию по рациональному потреблению электричества. По его словам, системный вред украинской энергетике от ударов российских террористов значителен настолько, что всем украинцам нужно быть очень бережливыми.