Фонарик возле кровати, сумка у двери. Посол Великобритании рассказала о своем "ночном ритуале" в Украине

Посол Великобритании в Украине рассказала, как работает в условиях отключения электричества Фото: EPA

"Фонарик возле кровати, сумка у двери, зарядное устройство рядом с ноутбуком, комплект теплых вещей под рукой. Это жизнь", – отметила она.

По словам посла, такая реальность не является нормальной и "никогда не должна стать нормальной".

Night time ritual in * : flashlight near bed, grab bag by door, charger pack near laptop, set of warm clothes reachable. It’s a life. But it’s not, nor should it ever become, normal. — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) November 22, 2022

13 октября Симмонс сообщила, что внесла свой вклад в экономию электроэнергии и поработала с фонариком.

17 ноября посол опубликовала фото, сделанное вечером во время отключения электричества в Киеве. На снимке – фонарик и веточка хлопка на столе.