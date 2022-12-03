В США видят, что инициатива на фронте у украинской армии и она может достичь своих целей – экс-главнокомандующий силами НАТО в Европе Кларк

Об этом он сказал 1 декабря во время Киевского форума по безопасности, основанного фондом Арсения Яценюка Open Ukraine. Трансляция форума шла на YouTube-каналах Яценюка и его фонда, а также на странице КФБ в Facebook.

Он отметил, что война закончится, когда президент РФ Владимир Путин увидит, что для него "рискованно продолжать". Но война также закончится, подчеркнул Кларк, когда украинские военные освободят всю территорию Украины, включая Крым.

"Ситуация на поле боя критически важна. Мы видели блестящую защиту Киева, затем бои на Донбассе, прекрасную операцию на северо-востоке (Харьковская область) и в Херсонской области. И мы понимаем, что решающим является сохранение инициативы и возможности действовать, упор на ударах, основанных на данных разведки. Мы в США видим, что инициатива у украинской армии и она может достичь своих целей", – сказал Кларк.

Генерал также отметил противостояние украинцев на информационном фронте. По его словам, чем больше людей увидят "героический дух украинцев, борющихся за будущую систему глобальной безопасности", тем больше будет давление на Путина.

"Военнослужащие ВСУ демонстрируют впечатляющие результаты, защищая свою страну, подвергшуюся нападению со стороны РФ. Борясь за свою землю, вы сражаетесь за всех нас", – добавил Кларк.