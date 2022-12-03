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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В США видят, что инициатива на фронте у украинской армии и она может достичь своих целей – экс-главнокомандующий силами НАТО в Европе Кларк

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Кларк: Военнослужащие ВСУ демонстрируют впечатляющие результаты, защищая свою страну
Кларк: Военнослужащие ВСУ демонстрируют впечатляющие результаты, защищая свою страну
Фото: wikipedia.org

На сегодняшний день инициатива на линии фронта – у украинских военнослужащих, заявил главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе в 1997–2000 годах генерал Уэсли Кларк.

Об этом он сказал 1 декабря во время Киевского форума по безопасности, основанного фондом Арсения Яценюка Open Ukraine. Трансляция форума шла на YouTube-каналах Яценюка и его фонда, а также на странице КФБ в Facebook.

Он отметил, что война закончится, когда президент РФ Владимир Путин увидит, что для него "рискованно продолжать". Но война также закончится, подчеркнул Кларк, когда украинские военные освободят всю территорию Украины, включая Крым.

"Ситуация на поле боя критически важна. Мы видели блестящую защиту Киева, затем бои на Донбассе, прекрасную операцию на северо-востоке (Харьковская область) и в Херсонской области. И мы понимаем, что решающим является сохранение инициативы и возможности действовать, упор на ударах, основанных на данных разведки. Мы в США видим, что инициатива у украинской армии и она может достичь своих целей", – сказал Кларк.

Генерал также отметил противостояние украинцев на информационном фронте. По его словам, чем больше людей увидят "героический дух украинцев, борющихся за будущую систему глобальной безопасности", тем больше будет давление на Путина.

"Военнослужащие ВСУ демонстрируют впечатляющие результаты, защищая свою страну, подвергшуюся нападению со стороны РФ. Борясь за свою землю, вы сражаетесь за всех нас", – добавил Кларк. 

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

По словам главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, ВСУ нацелены на освобождение всех территорий Украины.

Теги: США, война России против Украины, Киевский форум по безопасности
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