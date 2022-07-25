Глава Запорожской ОВА рассказал о взрывах, которые были слышны в облцентре

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Александр Старух.

"Вчера в 15.00 враг начал обстрел Новоалександровской общины Запорожского района. Громкие звуки этих взрывов были слышны в областном центре вечером вчера и сегодня ночью", – написал руководитель ОВА.

Пострадавших в результате обстрела оккупантов нет, добавил Старух.

"Разрушениям подверглись жилые дома и объекты инфраструктуры. Повреждена агрофирма в селе Юльевка. Пожары оперативно локализованы спасателями ГСЧС", – отметил глава Запорожской ОВА.

Главное управление ГСЧС Украины в Запорожской области проинформировало в Facebook 25 июля, что в течение суток в результате артобстрелов оккупантами спасатели ликвидировали пять пожаров.

"Так, в селе Юльевка произошло разрушение металлического ангара общей площадью 1000 м² с последующим горением травы на площади 0,03 га", – говорится в сообщении.

24 июля жители Запорожья сообщали в соцсетях о звуках от взрывов в городе. Секретарь Запорожского горсовета, и.о. городского головы Анатолий Куртев отмечал, что в Запорожье "все спокойно, прилетов не зафиксировано".

"Громкие звуки, которые слышали жители некоторых районов Запорожья, раздавались за пределами города", – написал он в Telegram в ночь на 25 июля.

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