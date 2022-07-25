Глава Запорожской ОВА рассказал о взрывах, которые были слышны в облцентре

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Александр Старух.
"Вчера в 15.00 враг начал обстрел Новоалександровской общины Запорожского района. Громкие звуки этих взрывов были слышны в областном центре вечером вчера и сегодня ночью", – написал руководитель ОВА.
Пострадавших в результате обстрела оккупантов нет, добавил Старух.
"Разрушениям подверглись жилые дома и объекты инфраструктуры. Повреждена агрофирма в селе Юльевка. Пожары оперативно локализованы спасателями ГСЧС", – отметил глава Запорожской ОВА.
Главное управление ГСЧС Украины в Запорожской области проинформировало в Facebook 25 июля, что в течение суток в результате артобстрелов оккупантами спасатели ликвидировали пять пожаров.
"Так, в селе Юльевка произошло разрушение металлического ангара общей площадью 1000 м² с последующим горением травы на площади 0,03 га", – говорится в сообщении.
24 июля жители Запорожья сообщали в соцсетях о звуках от взрывов в городе. Секретарь Запорожского горсовета, и.о. городского головы Анатолий Куртев отмечал, что в Запорожье "все спокойно, прилетов не зафиксировано".
"Громкие звуки, которые слышали жители некоторых районов Запорожья, раздавались за пределами города", – написал он в Telegram в ночь на 25 июля.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину. Российские войска захватили часть Запорожской области.
Оперативное командование "Юг" сообщило 28 мая, что ВСУ перешли в контрнаступление на юге Украины. По информации Генштаба ВСУ на 31 мая, в южной части Украины российские оккупанты сосредоточились на обороне захваченных позиций.
По состоянию на 5 июня Запорожская область оккупирована россиянами почти на 60%, говорил Старух.
Областной центр Запорожье оккупанты не смогли захватить. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной территории Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о "присоединении" региона к РФ.