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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава Запорожской ОВА рассказал о взрывах, которые были слышны в облцентре

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Россияне обстреляли Новоалександровскую общину в Запорожском районе, отметил Старух
Россияне обстреляли Новоалександровскую общину в Запорожском районе, отметил Старух
Фото: Олександр Старух - голова Запорізької ОДА / Facebook

Российские оккупационные войска днем 24 июля и в ночь на 25 июля обстреляли одну из территориальных общин возле Запорожья.

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Александр Старух. 

"Вчера в 15.00 враг начал обстрел Новоалександровской общины Запорожского района. Громкие звуки этих взрывов были слышны в областном центре вечером вчера и сегодня ночью", – написал руководитель ОВА.

Пострадавших в результате обстрела оккупантов нет, добавил Старух.

"Разрушениям подверглись жилые дома и объекты инфраструктуры. Повреждена агрофирма в селе Юльевка. Пожары оперативно локализованы спасателями ГСЧС", – отметил глава Запорожской ОВА.

https://www.facebook.com/starukholexander/posts/pfbid02QnCXHuR4NHr1Pc1uQqEFZNAz1LCHKyaBaixUn2os564VdNRbRXSV7kGmgBCUgV3Zl

Главное управление ГСЧС Украины в Запорожской области проинформировало в Facebook 25 июля, что в течение суток в результате артобстрелов оккупантами спасатели ликвидировали пять пожаров.

"Так, в селе Юльевка произошло разрушение металлического ангара общей площадью 1000 м² с последующим горением травы на площади 0,03 га", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/DSNSZP/posts/pfbid025kQuHYJuLW5NSFiaXsWv4n9syVGe7DXUd2sDLGUUdrGTVVm4jwJLXF9QuU1XGS5Rl

24 июля жители Запорожья сообщали в соцсетях о звуках от взрывов в городе. Секретарь Запорожского горсовета, и.о. городского головы Анатолий Куртев отмечал, что в Запорожье "все спокойно, прилетов не зафиксировано".

"Громкие звуки, которые слышали жители некоторых районов Запорожья, раздавались за пределами города", – написал он в Telegram в ночь на 25 июля.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину. Российские войска захватили часть Запорожской области.

Оперативное командование "Юг" сообщило 28 мая, что ВСУ перешли в контрнаступление на юге Украины. По информации Генштаба ВСУ на 31 мая, в южной части Украины российские оккупанты сосредоточились на обороне захваченных позиций.

По состоянию на 5 июня Запорожская область оккупирована россиянами почти на 60%, говорил Старух.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли захватить. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной территории Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о "присоединении" региона к РФ.

Теги: Россия, Украина, Запорожье, ГСЧС, Запорожская область, горсовет, спасатели, Запорожская ОГА, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, взрывы, разрушения, Александр Старух, российские оккупанты
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