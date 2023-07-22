Гуменюк: "Бавовна" – способ влияния на логистику врага в глубоком тылу, и оно продолжается

"Мы начинали с вами разговор с "бавовни". Это такой способ влияния на логистику врага в его глубоких тылах, и оно продолжается. В частности, вся эта логистика сейчас очень существенно страдает как в транспортном смысле, то есть невозможно транспортировать, так и в том, что привезено и не может быть применено. Потому что мы продолжаем работать, например, в контрбатарейном режиме, достигая тех глубин тыла врага, где они сосредотачивают свои боеприпасы", – сказала она.

По словам Гуменюк, это отражается на количестве обстрелов.

"За прошлые сутки обстрелов было 69, и уже до 90 они не дотягивают. А это значит, что определенный снарядный голод у них уже есть. Они ощутили, что уничтоженные склады с боеприпасами, по которым мы отработали дистанционно, все-таки отражаются на количестве снарядов", – заявила спикер.

Гуменюк также отметила, что целью оккупационных властей было направить гражданский транспорт по маршрутам, по которым они еще могут перебрасывать военную технику.

"Именно такая тактика используется врагом в течение всего полномасштабного вторжения. Когда надо что-то перевезти, они обязательно добавляют в колонну гражданский автотранспорт, чтобы остановить работу сил обороны, зная, что силы обороны не уничтожают мирное население", – сказала она.