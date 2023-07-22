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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гуменюк: "Бавовна" – способ влияния на логистику врага в глубоком тылу, и оно продолжается

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Гуменюк: Логистика оккупантов сейчас существенно страдает
Гуменюк: Логистика оккупантов сейчас существенно страдает
Фото: mediacenter.org.ua

Влияние на логистику российских оккупантов в их тылу продолжается. Об этом глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала в эфире национального телемарафона, который транслировал канал ICTV.

"Мы начинали с вами разговор с "бавовни". Это такой способ влияния на логистику врага в его глубоких тылах, и оно продолжается. В частности, вся эта логистика сейчас очень существенно страдает как в транспортном смысле, то есть невозможно транспортировать, так и в том, что привезено и не может быть применено. Потому что мы продолжаем работать, например, в контрбатарейном режиме, достигая тех глубин тыла врага, где они сосредотачивают свои боеприпасы", – сказала она.

По словам Гуменюк, это отражается на количестве обстрелов. 

"За прошлые сутки обстрелов было 69, и уже до 90 они не дотягивают. А это значит, что определенный снарядный голод у них уже есть. Они ощутили, что уничтоженные склады с боеприпасами, по которым мы отработали дистанционно, все-таки отражаются на количестве снарядов", – заявила спикер.

Гуменюк также отметила, что целью оккупационных властей было направить гражданский транспорт по маршрутам, по которым они еще могут перебрасывать военную технику.

"Именно такая тактика используется врагом в течение всего полномасштабного вторжения. Когда надо что-то перевезти, они обязательно добавляют в колонну гражданский автотранспорт, чтобы остановить работу сил обороны, зная, что силы обороны не уничтожают мирное население", – сказала она.

Контекст:

В ночь на 17 июля российские СМИ сообщили о взрывах на Крымском мосту, оккупационная "администрация" перекрыла автомобильное, железнодорожное и паромное движение. Сообщалось о гибели семейной пары из Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь в больнице.

Гуменюк заявляла, что повреждение Крымского моста могло быть российской провокацией, поскольку 17 июля заканчивалось действие "зерновой сделки". В этот день РФ заявила о выходе из сделки.

Источники издания "ГОРДОН" в СБУ заявили, что атака на Крымский мост была спецоперацией Военно-морских сил ВСУ и Службы безопасности Украины.

В СБУ заявили, что Крымский мост "не выдержал военной нагрузки", и пообещали озвучить подробности атаки после победы над страной-агрессором РФ.

Для восстановления поврежденного в результате взрыва Крымского моста стране-агрессору России понадобится как минимум 1 млрд руб. (более $11 млн), заявил 18 июля вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Ранее он говорил, что один пролет Крымского моста не подлежит восстановлению. Ночью 18 июля оккупанты открыли по уцелевшей части моста движение в реверсивном режиме.

8 октября 2022 года мост уже подрывали, его закрывали на ремонт, позже движение на мосту открыли снова.

22 июля местные Telegram-каналы сообщили о взрывах в Красногвардейском районе КрымаПозже "глава" оккупационных властей Крыма Сергей Аксенов заявил об эвакуации населения в радиусе 5 км. Для "минимизации рисков" оккупанты остановили движение на Крымской железной дороге, сообщил он.

Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины днем 22 июля подтвердило попадание в склады и нефтебазу РФ в оккупированном Октябрьском. Оно также опубликовало видео, снятое очевидцем, на котором военные машины с символикой оккупантов на высокой скорости покидают место ЧП.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Крым, война России против Украины, взрывы, Наталья Гуменюк, логистика
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