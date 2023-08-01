"Хорошая статистика". Андрющенко рассказал, сколько оккупантов "пропадает навсегда" из соцсетей после массовой переброски на фронт

Исходя из результатов анализа активности оккупантов в соцсетях, в Мариуполе они не задерживаются, заявляет Андрющенко Фото: EPA

"Зафиксировано более 20 грузовиков и инженерный транспорт в колоннах. Движения "тяжелой техники" вроде танков днем не фиксировали", – написал он.

Советник мэра Мариуполя сообщил, что была проведена мониторинговая кампания по отслеживанию аккаунтов россиян-военнослужащих в мариупольских пабликах. По его словам, в результате анализа можно утверждать об обновлении абсолютного большинства из них в срок от пяти дней до двух недель.

Андрющенко исходит из предположения, что "ротация" оккупантов в соцсетях связана с их переброской на фронт после некоторого времени базирования в Мариуполе.

"Интересная тенденция, из 100 процентов аккаунтов, которые засвечены в Мариуполе после переброски (по аналитической гипотезе) в сторону фронта навсегда исчезает из сети не менее 40 процентов. Это может коррелироваться с динамикой потерь россиян. Хорошая статистика", – подытожил он.