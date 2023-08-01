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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Хорошая статистика". Андрющенко рассказал, сколько оккупантов "пропадает навсегда" из соцсетей после массовой переброски на фронт

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Исходя из результатов анализа активности оккупантов в соцсетях, в Мариуполе они не задерживаются, заявляет Андрющенко
Исходя из результатов анализа активности оккупантов в соцсетях, в Мариуполе они не задерживаются, заявляет Андрющенко
Фото: EPA

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области фиксируется очередная массовая переброска "пока живой" силы российских войск и боеприпасов в направлении временно оккупированного Бердянска Запорожской области. Об этом советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 1 августа в Telegram.

"Зафиксировано более 20 грузовиков и инженерный транспорт в колоннах. Движения "тяжелой техники" вроде танков днем не фиксировали", – написал он.

Советник мэра Мариуполя сообщил, что была проведена мониторинговая кампания по отслеживанию аккаунтов россиян-военнослужащих в мариупольских пабликах. По его словам, в результате анализа можно утверждать об обновлении абсолютного большинства из них в срок от пяти дней до двух недель.

Андрющенко исходит из предположения, что "ротация" оккупантов в соцсетях связана с их переброской на фронт после некоторого времени базирования в Мариуполе.

"Интересная тенденция, из 100 процентов аккаунтов, которые засвечены в Мариуполе после переброски (по аналитической гипотезе) в сторону фронта навсегда исчезает из сети не менее 40 процентов. Это может коррелироваться с динамикой потерь россиян. Хорошая статистика", – подытожил он.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.

В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

Через Мариуполь оккупанты регулярно перебрасывают технику и живую силу с территории РФ на донецкое и запорожское направления. В самом городе базируются мобилизованные россияне, в российских подразделениях процветает дезертирство, сообщал Андрющенко.

В январе 2023 года, по данным советника мэра, оккупанты завозили в город средства ПВО и живую силу, накопив до 30 тыс. оккупантов для наступления. В дальнейшем переброска техники и живой силы продолжилась. В июне-июле в связи с активизацией боевых действий интенсивность переброски войск РФ через Мариуполь выросла. Кроме того, оккупанты начали рыть окопы на границе жилой застройки города.

Теги: оккупация, Мариуполь, армия РФ, война России против Украины, российские военные, потери армии России, погибшие российские военные, российские оккупанты, Петр Андрющенко
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