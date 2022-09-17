"Или подождем масштабной техногенной катастрофы?" Подоляк призвал предоставить Украине системы ПРО и ПВО

"У западных стран много современных и эффективных систем ПРО/ПВО. Но ракеты не летают над Парижем, Римом и Берлином. Они летают над украинскими городами. Может, пора защитить гражданских и критическую инфраструктуру Украины? Или все-таки подождем масштабной техногенной катастрофы?" – написал он.
Західні країни мають багато сучасних та ефективних систем ПРО/ППО. Але ракети не літають над Парижем, Римом та Берліном. Вони літають над українськими містами. Може, час захистити * цивільних та критичну інфраструктуру? Чи таки почекаємо масштабної техногенної катастрофи?— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 17, 2022
Согласованы поставки в Украину современных систем противовоздушной и противоракетной обороны NASAMS и IRIS-T. По информации Пентагона, два NASAMS в Украину поставят до середины ноября. До конца года в Украину доставят и первые две IRIS-T, говорила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.
"Но нужно больше, быстрее и уже вчера", – подчеркивал Подоляк.
С начала полномасштабного вторжения РФ Украина просила НАТО закрыть небо над страной, установив бесполетную зону: запрет на нахождение авиации над территорией.
Однако генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг неоднократно заявлял, что НАТО не согласится на создание бесполетной зоны над Украиной, так как не хочет распространять войну за пределы страны.
Рассматривался вопрос о передаче Украине от западных партнеров истребителей МиГ-29 советского производства, которыми умеют управлять украинские пилоты. Но 10 марта в Пентагоне заявили, что США "на данный момент" не поддерживают предложение передать Украине польские МиГ-29 и не намерены принимать участие в такой операции.
В конце апреля советник Офиса президента Украины Алексей Арестович сказал, что переговоры с НАТО о закрытии неба над Украиной – уже "закрытый вопрос", речь идет только о получении ПВО.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину ни одна страна не сообщала официально о поставках в Украину боевых самолетов – ни советского образца, ни современных западных. "Есть две вещи, за которые я еще борюсь, – это современные танки и самолеты", – сказал в июле министр обороны Алексей Резников. В начале сентября он повторил, что политическое решение по этому вопросу все еще не принято.
На сегодня для Украины приоритетом является получение систем ПВО и ПРО, заявил 15 сентября президент Владимир Зеленский. Он отметил, что в мире не так много стран, которые могли бы помочь с этим. "Есть результаты позитивные о поставках NASAMS и IRIS-T. Мы ожидаем несколько систем, пока мы не получили ни одной", – сказал президент.