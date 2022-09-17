"Или подождем масштабной техногенной катастрофы?" Подоляк призвал предоставить Украине системы ПРО и ПВО

Подоляк: Ракеты не летают над Парижем, Римом и Берлином. Они летают над украинскими городами Фото: president.gov.ua

"У западных стран много современных и эффективных систем ПРО/ПВО. Но ракеты не летают над Парижем, Римом и Берлином. Они летают над украинскими городами. Может, пора защитить гражданских и критическую инфраструктуру Украины? Или все-таки подождем масштабной техногенной катастрофы?" – написал он.

Західні країни мають багато сучасних та ефективних систем ПРО/ППО. Але ракети не літають над Парижем, Римом та Берліном. Вони літають над українськими містами. Може, час захистити * цивільних та критичну інфраструктуру? Чи таки почекаємо масштабної техногенної катастрофи? — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 17, 2022

Согласованы поставки в Украину современных систем противовоздушной и противоракетной обороны NASAMS и IRIS-T. По информации Пентагона, два NASAMS в Украину поставят до середины ноября. До конца года в Украину доставят и первые две IRIS-T, говорила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

"Но нужно больше, быстрее и уже вчера", – подчеркивал Подоляк.