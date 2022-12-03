Путин лжет о желании переговоров и намерен идти до конца – Институт исследования войны

Риторика Путина указывает на то, что он не заинтересован в переговорах с Украиной и сохраняет максималистские цели в отношении войны – ISW Фото: ЕРА

Анализируя часовой телефонный разговор, который 2 декабря президент России Владимир Путин провел с канцлером Германии Олафом Шольцем, эксперты приходят к выводу что Путин солгал, заявив, что именно финансовая и военная помощь Запада помогают украинскому правительству категорически отвергать переговоры между Москвой и Киевом. В ответ Шольц заявил, что любое дипломатическое разрешение конфликта в Украине должно предусматривать вывод российских войск с территории Украины.

Военные аналитики считают этот звонок прямым последствием обращению президента США Джо Байдена 1 декабря, в котором он сказал о готовности поговорить с Путиным, если российский президент готов прекратить войну, хотя Байден признал, что у него нет ближайших планов сделать это.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая на комментарии Байдена 2 декабря, заявил, что США, похоже, требует вывода российских войск из Украины в качестве предпосылки для переговоров, и заявил, что "специальная военная операция". Он добавил, что нежелание США признать незаконную аннексию украинских территорий РФ "значительно усложняет поиск точки соприкосновения в возможных переговорах", говорится в сообщении.

Ранее ISW оценивало, что риторика Путина указывает на то, что он не заинтересован в серьезных переговорах с Украиной и сохраняет максималистские цели в отношении войны.

"По всей вероятности, в Кремле сделали эти заявления о переговорах, Там, вероятно, намерены создать динамику, при которой западные официальные лица будут предлагать Москве превентивные уступки в надежде убедить начать переговоры, не требуя значительных предварительных уступок... Кремль также сохранил свою расплывчатость по теме переговоров, вероятно, чтобы убедить западных официальных лиц начать переговорный процесс без четкого определения того, ведутся ли переговоры о прекращении огня, мирном процессе или окончательном мирном соглашении", – приходят к выводу аналитики Института.