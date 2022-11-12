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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Касьянов: После военного поражения в России будет очень сложный период нестабильности. Домой вернутся тысячи людей, которые убивали украинцев

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Касьянов: Демонстрации и негодование от того, что поубивали сыновей, дочерей, мужей, конечно, выйдут на улицу
Касьянов: Демонстрации и негодование от того, что поубивали сыновей, дочерей, мужей, конечно, выйдут на улицу
Фото: depositphotos.com

Народ в России боится выходить на акции протеста против войны, потому что запуган президентом РФ Владимиром Путиным, но после военного поражения России ситуация может измениться, считает российский оппозиционный политик, бывший премьер-министр РФ Михаил Касьянов. Об этом он сказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Гордон спросил, почему, по мнению Касьянова, в России нет массовых протестов против войны, убийств мирного населения в Украине и гибели своих солдат.

Политик ответил, что тоже очень этим расстроен и ищет ответ на эти вопросы. Он напомнил, что после аннексии Крыма в РФ проходили массовые марши несогласных, митинги против аннексии и в поддержку Украины.

"Сейчас ситуация другая. Сейчас полностью диктаторский режим. И в прошлом году Путин продемонстрировал, что все несогласные – для них очень прямой путь или в тюрьму, или какие-то еще более суровые проблемы. Поэтому сегодня народ боится выходить на улицу. Плюс пандемия была. Во время пандемии приучили и демонстрировали, как нужно наказывать за несогласие. Поэтому этого нет", – сказал Касьянов.

В то же время, по его мнению, история, и не только России, но и всего мира, показывает, "что не происходит смены режима в странах, где есть диктатура".

"Там должно быть внешнее поражение, военное поражение. Тогда начинается размыв внутри правящего класса и в головах людей. И тогда эти демонстрации и негодование от того, что поубивали сыновей, дочерей, мужей, конечно, выйдут на улицу. Я почему и говорю, что будет очень сложный период нестабильности в России после того, как будет военное поражение и Путин уйдет. Этот период выверки ситуации, позиций: кто был за что и кто как делал, кто погиб, кто воевал – будет очень сложным. Плюс все эти тысячи людей, которые убивали украинцев, в том числе мирных украинцев, вернутся по домам. И у них будет злоба: "Мы вас защищали. А вы тут?.." – прогнозирует оппозиционер.

По его мнению, это будет "очень неприятная ситуация".

"Я хочу, чтобы она была бескровная. Но это будет очень-очень опасный период в истории России. Копится злость и негодование, желание получить правду и справедливость", – подчеркнул он.

Касьянов: Отказ Китая от нейтральной позиции по поводу применения Россией ядерного оружия ставит точку в этом вопросе. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Российские власти после 24 февраля 2022 года преследуют участников любых акций протеста, где выражается несогласие с полномасштабным вторжением РФ в Украину. Пик протестов пришелся на март – начало апреля.

Российские оппозиционеры либо выехали за границу (например, Михаил Ходорковский, Геннадий Гудков), либо оказались в заключении или под стражей (в частности, Алексей Навальный и Владимир Кара-Мурза).

После обнародования указа по всей России начались акции против частичной мобилизации. По данным "ОВД-Инфо", на акциях 21 сентября были задержаны около 1330 человек в 42 городах, 24 сентября – 783 человека в 33 городах. Участились случаи поджогов военкоматов.

25 сентября в Дагестане прошли массовые митинги против мобилизации, около 120 человек были задержаны.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, оппозиция, протесты, митинг, Михаил Касьянов, война России против Украины, демонстрации, диктатура, акции протеста, диктатор
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