Касьянов: После военного поражения в России будет очень сложный период нестабильности. Домой вернутся тысячи людей, которые убивали украинцев

Касьянов: Демонстрации и негодование от того, что поубивали сыновей, дочерей, мужей, конечно, выйдут на улицу Фото: depositphotos.com

Гордон спросил, почему, по мнению Касьянова, в России нет массовых протестов против войны, убийств мирного населения в Украине и гибели своих солдат.

Политик ответил, что тоже очень этим расстроен и ищет ответ на эти вопросы. Он напомнил, что после аннексии Крыма в РФ проходили массовые марши несогласных, митинги против аннексии и в поддержку Украины.

"Сейчас ситуация другая. Сейчас полностью диктаторский режим. И в прошлом году Путин продемонстрировал, что все несогласные – для них очень прямой путь или в тюрьму, или какие-то еще более суровые проблемы. Поэтому сегодня народ боится выходить на улицу. Плюс пандемия была. Во время пандемии приучили и демонстрировали, как нужно наказывать за несогласие. Поэтому этого нет", – сказал Касьянов.

В то же время, по его мнению, история, и не только России, но и всего мира, показывает, "что не происходит смены режима в странах, где есть диктатура".

"Там должно быть внешнее поражение, военное поражение. Тогда начинается размыв внутри правящего класса и в головах людей. И тогда эти демонстрации и негодование от того, что поубивали сыновей, дочерей, мужей, конечно, выйдут на улицу. Я почему и говорю, что будет очень сложный период нестабильности в России после того, как будет военное поражение и Путин уйдет. Этот период выверки ситуации, позиций: кто был за что и кто как делал, кто погиб, кто воевал – будет очень сложным. Плюс все эти тысячи людей, которые убивали украинцев, в том числе мирных украинцев, вернутся по домам. И у них будет злоба: "Мы вас защищали. А вы тут?.." – прогнозирует оппозиционер.

По его мнению, это будет "очень неприятная ситуация".

"Я хочу, чтобы она была бескровная. Но это будет очень-очень опасный период в истории России. Копится злость и негодование, желание получить правду и справедливость", – подчеркнул он.

Касьянов: Отказ Китая от нейтральной позиции по поводу применения Россией ядерного оружия ставит точку в этом вопросе. Полный текст интервью

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