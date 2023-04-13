Киселев: Российская армия истощена, наступательный порыв ее захлебывается, поэтому россияне тут же начинают вести разговоры о перемирии

"[Президент России Владимир] Путин с [главой МИД РФ Сергеем] Лавровым мечутся по миру и пытаются найти где-то хотя бы какую-то дипломатическую поддержку, хотя бы в виде каких-то заявлений о том, что надо садиться за стол переговоров, надо договариваться о прекращении войны, о прекращении огня. С китайцами они ведут переговоры. Смотрите, что из этого получилось: вроде как была "великая дружба навек", и тут же китайский посол в Евросоюзе объявляет, что это была фигура речи, что это было такое замечательное риторическое преувеличение, некий такой словесный прием", – сказал он.

Киселев напомнил слова представителя Китая о том, что страна не признает аннексии Крыма и захваченной в ходе войны территории Украины.

"Осталось признать только одно на самом деле – что прекращение огня на нынешнем этапе войны означает замораживание конфликта. Прекращение огня на нынешнем этапе, когда, по оценкам многих военных экспертов, которым я вынужден верить, российская армия истощена, задыхается, наступательный порыв ее захлебывается. И поэтому, конечно же, такое уже бывало в прошлом, на предыдущих этапах войны, – как только начинается вот эта ситуация нарастающего истощения, когда силы российской армии исчерпываются, они [россияне] тут же начинают вести разговоры о необходимости перемирия, прекращения огня и так далее", – сказал он.

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