Киселев: Российская армия истощена, наступательный порыв ее захлебывается, поэтому россияне тут же начинают вести разговоры о перемирии

"[Президент России Владимир] Путин с [главой МИД РФ Сергеем] Лавровым мечутся по миру и пытаются найти где-то хотя бы какую-то дипломатическую поддержку, хотя бы в виде каких-то заявлений о том, что надо садиться за стол переговоров, надо договариваться о прекращении войны, о прекращении огня. С китайцами они ведут переговоры. Смотрите, что из этого получилось: вроде как была "великая дружба навек", и тут же китайский посол в Евросоюзе объявляет, что это была фигура речи, что это было такое замечательное риторическое преувеличение, некий такой словесный прием", – сказал он.
Киселев напомнил слова представителя Китая о том, что страна не признает аннексии Крыма и захваченной в ходе войны территории Украины.
"Осталось признать только одно на самом деле – что прекращение огня на нынешнем этапе войны означает замораживание конфликта. Прекращение огня на нынешнем этапе, когда, по оценкам многих военных экспертов, которым я вынужден верить, российская армия истощена, задыхается, наступательный порыв ее захлебывается. И поэтому, конечно же, такое уже бывало в прошлом, на предыдущих этапах войны, – как только начинается вот эта ситуация нарастающего истощения, когда силы российской армии исчерпываются, они [россияне] тут же начинают вести разговоры о необходимости перемирия, прекращения огня и так далее", – сказал он.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. В феврале – марте 2022 года состоялись четыре очных раунда, также делегации встречались в видеоформате.
Переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины 17 мая.
В Кремле неоднократно требовали капитуляции и принятия условий РФ. Путин требовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.
В интервью CNN, которое вышло в сентябре, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит возможностей для переговоров с Путиным.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем.