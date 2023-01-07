Кислица об объявленном россиянами "перемирии": Новые партии дронов и мобилизованный фарш повара Путлера подвезти не успевают?

"Рождественское прекращение огня? Что следующее? Перемирие? Так подождите, что лавровские марионетки об этом говорили еще не так давно – на прошлогодние православные праздники?.. Пока, смотрю, "новые партии дронов" и мобилизованный фарш повара Путлера подвезти не успевают?" – написал он.

Кислица напомнил, что 19 апреля 2022 года зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский выступал против призывов к прекращению огня.

"Не буду скрывать, что очень лживо и неискренне звучат в этих условиях призывы к миру и прекращению огня, которые на практике означают лишь стремление дать… передышку для того, чтобы они могли перегруппироваться, получить новые партии дронов", – сказал тогда дипломат страны-агрессора.

Різдвяне припинення вогню? Що наступне? Перемир’я? Так почекайте, що лавровські посіпаки про це казали ще не так давно - на минулорічні православні свята? … наразі, дивлюся, «новые партии дронов» і мобилизований фарш кухаря Путлера підвезти не встигають? pic.twitter.com/8f4GUKLeGI — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) January 6, 2023

«Не буду скрывать, что очень лживо и неискренне звучат в этих условиях призывы к миру и прекращению огня, которые на практике означают лишь стремление дать…передышку для того чтобы они могли перегруппироваться, получить новые партии дронов», некто Полянский из миссии рф 19.04.22 pic.twitter.com/b1uWGT8u9s — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) January 6, 2023



