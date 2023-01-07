Кислица об объявленном россиянами "перемирии": Новые партии дронов и мобилизованный фарш повара Путлера подвезти не успевают?

"Рождественское прекращение огня? Что следующее? Перемирие? Так подождите, что лавровские марионетки об этом говорили еще не так давно – на прошлогодние православные праздники?.. Пока, смотрю, "новые партии дронов" и мобилизованный фарш повара Путлера подвезти не успевают?" – написал он.
Кислица напомнил, что 19 апреля 2022 года зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский выступал против призывов к прекращению огня.
"Не буду скрывать, что очень лживо и неискренне звучат в этих условиях призывы к миру и прекращению огня, которые на практике означают лишь стремление дать… передышку для того, чтобы они могли перегруппироваться, получить новые партии дронов", – сказал тогда дипломат страны-агрессора.
Різдвяне припинення вогню? Що наступне? Перемир’я? Так почекайте, що лавровські посіпаки про це казали ще не так давно - на минулорічні православні свята? … наразі, дивлюся, «новые партии дронов» і мобилизований фарш кухаря Путлера підвезти не встигають? pic.twitter.com/8f4GUKLeGI— Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) January 6, 2023
«Не буду скрывать, что очень лживо и неискренне звучат в этих условиях призывы к миру и прекращению огня, которые на практике означают лишь стремление дать…передышку для того чтобы они могли перегруппироваться, получить новые партии дронов», некто Полянский из миссии рф 19.04.22 pic.twitter.com/b1uWGT8u9s— Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) January 6, 2023
Президент Украины Владимир Зеленский в декабре 2022 года выступал с призывом к России начать вывод войск на праздники. "Я предлагаю РФ хотя бы попытаться доказать, что она способна отказаться от агрессии. Было бы правильно именно на это Рождество начать вывод российских войск с международно признанной территории Украины", – сказал он. В Кремле тогда ответили отказом.
5 января 2023 года глава РПЦ Кирилл (Владимир Гундяев), поддерживающий вторжение РФ в Украину, выступил с якобы призывом установить "рождественское перемирие" с 12.00 6 января до 24.00 7 января. В Офисе президента Украины ответили, что это циничная ловушка и элемент пропаганды РФ.
Президент РФ Владимир Путин заявил 5 января, что якобы поручил оккупационным войскам прекратить огонь "по всей линии боевого соприкосновения сторон" с 12.00 6 января до 24.00 7 января по московскому времени (с 11.00 6 января до 23.00 7 января по Киеву).
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов назвал это заявление ложью и лицемерием. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина уничтожает исключительно членов оккупационной армии на своей земле, и заявил, что РФ должна покинуть оккупированные территории.
Президент США Джо Байден считает, что Путин "пытается сделать передышку".
Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что если бы Путин действительно хотел мира, он вывел бы войска с территории Украины, но, видимо, он "хочет продолжить войну после небольшого перерыва".
Зеленский заявил, что в мире всем известно, "как Кремль использует передышки на войне: чтобы продолжить войну с новой силой".
6 января минобороны РФ отчиталось о введении "рождественского перемирия" на фоне обстрелов Херсона, а также Краматорска и Курахово Донецкой области. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подчеркнула, что РФ не соблюдала ни одного перемирия, объявленного за девять лет войны