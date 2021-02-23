Кислица попросил ООН проверить экологический ущерб в ОРДЛО

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица призывал провести экспертизу экологического ущерба на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Донбасс стал потенциальным источником техногенной и экологической катастрофы. Об этом на заседании Генеральной Ассамблеи ООН заявил постоянный представитель Украины при организации Сергей Кислица, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Украинский дипломат напомнил, что в 2018 году оккупационные власти прекратили откачку воды из шахты "Юнком" в городе Юнокоммунаровск Донецкой области, где советское правительство провело ядерный взрыв.

"В результате радиация уже загрязняет поверхностные и грунтовые воды. Мы призываем ООН провести экспертизу экологического ущерба на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Необходимо постоянно напоминать Москве о ее обязательствах как стороны конфликта", – добавил он.

По мнению Кислицы, пока Россия отвергает свое участие в конфликте на Донбассе, перспектива его мирного решения будет иллюзией.