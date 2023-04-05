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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Климкин: Для Китая объединенный Запад, появившийся из-за войны РФ против Украины – это ужас

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Климкин: И для китайцев, и для Путина основная линия сейчас это раздолбать трансатлантическую солидарность между Штатами и Европой
Климкин: И для китайцев, и для Путина основная линия сейчас – это раздолбать трансатлантическую солидарность между Штатами и Европой
Фото: EPA

Китай не поддержит официально размещение Россией ядерного оружия в Беларуси, но использует эту ситуацию, чтобы тестировать "красные линии" Запада, считает бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Об этом он сказал в интервью главному редактору "ГОРДОН" Алесе Бацман.

Климкин практически уверен, что эту тему президент страны-агрессора Владимир Путин обсуждал с лидером КНР Си Цзиньпином в Москве, а возможно, и раньше. По его мнению, Си Цзиньпин, пригласив самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в Пекин, показал, что "это тоже наша опосредованная зона влияния".

"Хотя они официально сказали: "Нет, мы это не поддерживаем". И вы понимаете, почему. Поскольку иначе через пять-семь лет вокруг Китая каждый будет с ядерным оружием. Посмотрите, какие страны вокруг Китая: Япония, Южная Корея, Филиппины, Индонезия, Вьетнам... У всех у них есть мозги, деньги и технологический потенциал, чтобы, если нужно, добраться до ядерного оружия. И так лет через пять Китай будет окружен ядерными странами, что, конечно, ему крайне не нравится. Но тестировать "красные линии" Запада – а почему бы нет?" – сказал Климкин. 

По его мнению, это асимметричная реакция на, как говорят китайцы, "создание новой оси НАТО вокруг Китая", и Путин будет пытаться реализовать это решение, чтобы запугивать Европу.

"И для китайцев, и для Путина основная линия сейчас – это раздолбать трансатлантическую солидарность между Штатами и Европой. Они прекрасно понимают, что, во-первых, для Китая коллективный Запад, появившийся с нашей войной, – это вообще ужас. Они очень хотят соперничества отдельно с Соединенными Штатами и определенного партнерства – дружбы, но не совсем – с европейскими странами", – считает экс-глава МИД Украины.

По его оценке, Путин понимает, что это его "единственный шанс", так как в Европе есть определенные признаки усталости от войны в Украине и хватает своих проблем. 

Климкин добавил, что непосредственной ядерной опасности он не видит, скорее, поднятие ставок и попытку запугать Европу. 

Климкин: На Западе есть частичное понимание, что у России нужно отобрать ядерное оружие. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

25 марта Путин заявил, что Лукашенко попросил его развернуть в стране тактическое ядерное оружие. По словам Путина, строительство хранилища на территории Беларуси закончится до 1 июля. Путин утверждал, что речь пока что идет не о передаче ядерного оружия, а о подготовке носителей ядерного оружия и экипажей для них.

Поводом для такого шага, по словам президента РФ, послужило заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном. В Великобритании подчеркивали, что этот компонент не имеет ничего общего с ядерным оружием или потенциалом и Россия "знает об этом, но намеренно пытается дезинформировать".

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз может ввести новые санкции, если Россия разместит ядерное оружие на территории Беларуси.

В НАТО раскритиковали Путина за "опасную и безответственную" ядерную риторику.

В МИД КНР заявили о необходимости избежать войны между государствами, обладающими ядерным оружием.

Украина инициировала внеочередной созыв Совета Безопасности ООН из-за решения России разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси. Это заседание состоялось 31 марта.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Владимир Путин, США, Китай, Беларусь, Александр Лукашенко, ядерное оружие, Си Цзиньпин, Павел Климкин, шантаж, Европа, война России против Украины, Евросоюз
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