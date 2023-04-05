Климкин: Для Китая объединенный Запад, появившийся из-за войны РФ против Украины – это ужас

Климкин: И для китайцев, и для Путина основная линия сейчас – это раздолбать трансатлантическую солидарность между Штатами и Европой Фото: EPA

Климкин практически уверен, что эту тему президент страны-агрессора Владимир Путин обсуждал с лидером КНР Си Цзиньпином в Москве, а возможно, и раньше. По его мнению, Си Цзиньпин, пригласив самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в Пекин, показал, что "это тоже наша опосредованная зона влияния".

"Хотя они официально сказали: "Нет, мы это не поддерживаем". И вы понимаете, почему. Поскольку иначе через пять-семь лет вокруг Китая каждый будет с ядерным оружием. Посмотрите, какие страны вокруг Китая: Япония, Южная Корея, Филиппины, Индонезия, Вьетнам... У всех у них есть мозги, деньги и технологический потенциал, чтобы, если нужно, добраться до ядерного оружия. И так лет через пять Китай будет окружен ядерными странами, что, конечно, ему крайне не нравится. Но тестировать "красные линии" Запада – а почему бы нет?" – сказал Климкин.

По его мнению, это асимметричная реакция на, как говорят китайцы, "создание новой оси НАТО вокруг Китая", и Путин будет пытаться реализовать это решение, чтобы запугивать Европу.

"И для китайцев, и для Путина основная линия сейчас – это раздолбать трансатлантическую солидарность между Штатами и Европой. Они прекрасно понимают, что, во-первых, для Китая коллективный Запад, появившийся с нашей войной, – это вообще ужас. Они очень хотят соперничества отдельно с Соединенными Штатами и определенного партнерства – дружбы, но не совсем – с европейскими странами", – считает экс-глава МИД Украины.

По его оценке, Путин понимает, что это его "единственный шанс", так как в Европе есть определенные признаки усталости от войны в Украине и хватает своих проблем.

Климкин добавил, что непосредственной ядерной опасности он не видит, скорее, поднятие ставок и попытку запугать Европу.

Климкин: На Западе есть частичное понимание, что у России нужно отобрать ядерное оружие. Полный текст интервью

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