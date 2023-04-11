"Кто уедет – тот предатель". Стефанчук рассказал о папках для вице-спикеров на случай его гибели и работе Рады в первый день большой войны

Стефанчук о 24 февраля 2022 года: Тогда президент вышел еще в белой рубашке и сказал: "Ну что ж, судьба выбрала нас" Фото: president.gov.ua (архив)

Об этом Стефанчук рассказал в опубликованном 10 апреля подкасте "Украинской правды".

24 февраля 2022 года он и его семья проснулись около 5.00 в своей квартире на левом берегу Киева от звуков взрывов.

"И жена спрашивает: "Что это такое? Началось?" Я говорю: "Ну, пожалуй, да". После этого первый звонок сразу же поступил от [ныне] покойного главы МВД Дениса Монастырского. Он сообщил, что началось, что россияне уже идут от границ" , – вспомнил Стефанчук. После этого ему позвонил секретарь СНБО Алексей Данилов, который сообщил, что президент собирает заседание СНБО.

"Это еще не было 6.00, то есть я очень быстро добрался с левого берега в ОП. Тогда президент вышел еще в белой рубашке и сказал: "Ну что ж, судьба выбрала нас". Настроение у всех не было паническим, но все четко понимали, что нужно решать что-то и думать, как сделать так, чтобы Украина не пала в эти дни", – рассказал спикер.

В тот день Рада должна была поддержать решение СНБО о введении военного положения, но организовать заседание удалось не сразу. В партийных чатах сначала решили собраться не в сессионном зале, а в помещении под скульптурой "Родины-матери", но один из депутатов рассекретил эту информацию – и в итоге нардепы собрались в здании Рады, на Грушевского. Заседание началось около 8.00.

Кроме того, в тот день надо было решить, как будет работать парламент во время полномасштабной войны. Стефанчук тогда не стал закрывать пленарное заседание, Рада перешла на непрерывный режим работы, с условием, что время, место и формат заседаний определяет председатель парламента. Как пояснил он "Украинской правде", это решение должно было юридически обеспечить возможность работать Верховной Раде при любом развитии событий, даже, например, если бы Киев был окружен.

В общей сложности заседание продлилось около 10 минут. Завершал его Стефанчук следующими словами: "Уважаемые коллеги, все народные депутаты остаются в Киеве. Я вас очень прошу, при необходимости мы должны быть готовы немедленно собраться в определенном месте в определенное время и работать ради Украинского государства. Кто уехал – тот предатель. Уважаемые коллеги! Слава Украине!"

По его словам, аппарат Рады подготовил "папочки для вице-спикеров" – там был порядок действий, как необходимо поступать в случае гибели Стефанчука.

По закону в случае, если президент не может исполнять свои полномочия, исполнение его обязанностей временно возлагается на председателя Верховной Рады. Поэтому Стефанчук договорился с коллегами, что он и президент "постараются не пересекаться в одном месте", и от имени парламента с президентом будет коммуницировать Арахамия.

Однако в тот день Стефанчук все же встретился с президентом вместе с лидерами фракций и групп. Перед этим он получил сообщение от Арахамии, что, согласно решению Зеленского, спикер Рады должен уехать в Хмельницкий.

"Мы приехали на Банковую, имели довольно продолжительный разговор с президентом. Уже когда расходились, снова был поднят вопрос, что я должен ехать из Киева. И я президенту уже фактически один на один сказал: "Я во время военного положения готов выполнить любое твое решение, но кроме этого", – заявил Стефанчук.

В итоге было решено, что президент остается "в своем защищенном месте", а Стефанчук не пересекается с ним, но находится на расстоянии 10-минутной досягаемости до центра города.

"Так у нас начался месяц, как мы называем, "каруселей вокруг Киева": постоянно перемещались, ночевали каждый раз у других людей, но оставались возле Киева, чтобы в случае чего мочь сразу быть тут", – добавил Стефанчук.