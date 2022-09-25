Кулеба призвал ядерные государства выступить и показать России, что ее заявления о применении ядерного оружия не будут терпеть

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в Twitter ночью 25 сентября.
"Украина не сдастся. Мы призываем все ядерные державы выступить сейчас и показать России, что подобная риторика ставит мир под угрозу и терпеть ее не будут", – подчеркнул глава МИД.
Putin’s and Lavrov’s irresponsible statements on the possible use of nuclear weapons are absolutely unacceptable. Ukraine won’t give in. We call on all nuclear powers to speak out now and make it clear to Russia that such rhetorics put the world at risk and will not be tolerated.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 24, 2022
21 сентября Путин в своем обращении заявил о готовности применить ядерное оружие. Он сказал, что при угрозе территориальной целостности России она готова использовать все имеющиеся у нее средства защиты. По его словам, страны Запада устроили "ядерный шантаж" в отношении РФ. В этом же обращении Путин сказал, что Россия поддержит "референдумы" о вхождении оккупированных территорий Украины в состав РФ и признает их результаты.
23 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей начались пятидневные псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России. Жители оккупированных регионов первые четыре дня "голосуют" "на дому" – под присмотром вооруженных лиц, на улицах и на рынках; "участки" откроются 27 сентября. По информации "Медузы", оккупанты объявят, что 90% людей за "присоединение" к РФ.
Лавров сказал, что ядерная доктрина РФ после псевдореферендумов будет распространяться и на оккупированные ею территории.
Говоря о возможности ядерного удара, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. В то же время президент отметил, что "нельзя заглянуть Путину в голову", поэтому риски, что ядерный удар может быть нанесен, есть. Главное управление разведки Минобороны Украины не исключило применение Россией ядерного оружия. В ведомстве подчеркнули, что такие действия смогут иметь последствия и для других стран.
22 сентября The Washington Post сообщило: между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.