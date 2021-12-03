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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба заявил, что Украина готова к любым форматам переговоров по Донбассу

Кулеба: Украина остается преданной дипломатическому пути урегулирования конфликта
Кулеба: Украина остается преданной дипломатическому пути урегулирования конфликта
Фото: ЕРА

Украина готова к любым форматам переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом в эфире телеканала "Дом" заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что Киев заинтересован в том, чтобы Россия вернулась за стол переговоров и начала выполнять Минские соглашения.

"Украина остается преданной дипломатическому пути урегулирования конфликта. Мы готовы к любым форматам движения вперед и хотим, чтобы и Российская Федерация подтвердила свою приверженность именно дипломатическому урегулированию", – подчеркнул Кулеба.

https://www.facebook.com/kanalDOM/videos/437653764576649/

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

Украина хотела провести до завершения каденции канцлера Германии Ангелы Меркель саммит лидеров "Нормандской четверки", говорил глава Офиса президента Андрей Ермак. По словам Кулебы, этот вопрос обсуждался во время визита Меркель в Киев в августе 2021 года.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 октября провел видеоконференцию с Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Собеседники говорили о шагах для мирного урегулирования конфликта на Донбассе, а также обсудили подготовку к проведению очередного саммита "Нормандской четверки".

В тот же день Меркель и Макрон провели телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. "Лидеры поручили своим политсоветникам и внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать контакты и работу по линии "Нормандской четверки", – сообщили в Кремле.

В Елисейском дворце по результатам этих переговоров заявили, что встреча глав МИД "Нормандской четверки" возможна в ближайшие недели, но этого не произошло.

1 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия передала партнерам предложения о наполнении новой встречи в нормандском формате. Франция предложила провести саммит 11 ноября, но Лавров отказался. Свой отказ он мотивировал отсутствием реакции на предложение Москвы по итоговому документу встречи.

По словам Кулебы, предложения МИД РФ Германии, Франции и Украины о том, каким должен быть заключительный документ потенциального саммита министров иностранных дел в нормандском формате, подтверждают, что Лавров продолжает избегать такой встречи.

25 ноября Меркель выразила сожаление, что Путин не был готов провести саммит в нормандском формате до момента ее ухода с должности. 

Теги: Россия, Украина, переговоры, Минские соглашения, Дмитрий Кулеба, война в Украине, война на Донбассе
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