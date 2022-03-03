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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ляшко: Кремлевский шизофреник закончит как Гитлер – или застрелится, или на скамье подсудимых

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Олег Ляшко: Я хочу сказать и Путину, и всем, кто пытается или думает уничтожить украинскую нацию. Никто, никто и никогда не уничтожит Украину. Никто не одолеет украинский народ
Олег Ляшко: Я хочу сказать и Путину, и всем, кто пытается или думает уничтожить украинскую нацию. Никто, никто и никогда не уничтожит Украину. Никто не одолеет украинский народ
Скриншот: Дмитрий Гордон / YouTube

Российская армия и президент России Владимир Путин никогда не смогут победить Украину, потому что у солдат нет цели, миссии и мотивации, а украинцы воюют за свою землю, правду и справедливость. Об этом заявил бывший народный депутат, лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко. Свое видеообращение он записал в центре Киева 3 марта. Видео опубликовано в YouTube-канале журналиста, основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона. Редакция приводит полный текст обращения политика.

Сегодня 3 марта 2022 года. Мы в центре Киева, возле стелы в память погибших во время Второй мировой войны. И мы слышим взрывы. Это не салюты мирные, это российские фашисты бомбят город-герой Киев, мать городов русских, откуда пошла цивилизация.

Эти фашисты, кремлевский шизофреник рассказывает о том, что в Киеве нацисты, фашисты. Последний раз так, как сегодня россияне бомбят Киев, бомбили как раз фашисты в июне 1941 года. А Путин продолжает то, что делал Гитлер. Они пытаются стереть Киев с лица Земли. Они бомбят детей, они бомбят стариков, они бомбят детские сады, школы, больницы, убивают людей в Киеве, Харькове, Мариуполе, Сумах, Херсоне – по всей стране. В моем родном Чернигове. Эти фашисты, которые рассказывают, что они борются с нацистами в Киеве, делают хуже, чем Гитлер в 1941 году, пытаясь уничтожить мою нацию, нас, украинцев. За что? За то, что мы хотим жить в свободной стране. За то, что мы хотим решать сами свою судьбу. За то, что мы хотим идти в Европу. За то, что мы хотим быть свободными. 

Я хочу сказать и Путину, и всем, кто пытается или думает уничтожить украинскую нацию. Никто, никто и никогда не уничтожит Украину. Никто не одолеет украинский народ. Российские фашисты обречены на поражение. Вы спросите, почему я в этом уверен? Я в этом абсолютно уверен. Абсолютно. Потому что они не могут победить. Потому что мы защищаем свою землю, мы защищаем свою страну, свое будущее. С чем сюда пришли русские фашисты? За что они воюют? Какая их цель, миссия, мотивация? Ее нет! Поэтому они складывают оружие, льют сопли, памперсы меняют. Потому что они трусы. Они понимают, что они не правы. За ними нет правды, за ними нет справедливости. А армия, которая не борется за правду и за справедливость, обречена на поражение. Украинская армия победит. Потому что за ней украинский народ, это армия, которая защищает свою землю, борется за справедливость, за правду, за будущее нашей страны. Поэтому никогда, никогда Путин нас не победит. 

И к счастью, мы не одни: сегодня весь мир объединился. Гитлер побеждал до тех пор, пока не была создана антигитлеровская коалиция. Сегодня в мире создана антипутинская коалиция. Этот кремлевский шизофреник, который фактически развязал третью мировую войну, закончит как Гитлер: или застрелится – или на скамье подсудимых. Эта скамья подсудимых будет или в Харькове, или  в Чернигове, или в Сумах, или в Киеве. Акт капитуляции будет подписан в Москве. Это будущее, которое ждет российского агрессора.

Впереди – сложные времена, сложные дни, большие испытания. Но мы их пройдем, мы выстоим, мы победим. Никто не возьмет Киев, никто не одолеет Украину, никто не победит украинскую нацию. Не родились еще в мире те, кто способен нас одолеть! Не говоря уже о кремлевских... Я сдерживаю эмоции, потому что когда украинские дети плачут и ночи ночуют в подвалах, потому что их бомбят российские бомбы – очень сложно сдержать эмоции. Но мы их сдержим. Мы возьмем в кулак эти эмоции для того, чтобы дожить до победы. Честь и слава Вооруженным силам Украины. Слава Украине!

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. На 2 марта погиб 21 ребенок.

В России утверждают, что на 2 марта с начала войны погибло 498 российских военнослужащих, еще 1597 получили ранения. По данным Украины, потери российской стороны погибшими составили уже почти 9 тысяч человек. Количество пленных оккупантов украинские власти не раскрывают. 

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.

Теги: Россия, Украина, Олег Ляшко, война, война России против Украины, обращение
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