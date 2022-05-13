МИД Украины поблагодарил страны, голосовавшие за резолюцию Совета по правам человека ООН по Украине

"Украина выражает благодарность странам – членам ООН, особенно членам Совета ООН по правам человека, поддержавшим этот документ. Он важен для обеспечения ответственности виновных в совершении серьезных нарушений прав человека и военных преступлений в ходе российской агрессии против нашего государства", – говорится в заявлении.
Резолюцию поддержали 33 страны, воздержались 12, против проголосовало две – Китай и Эритрея.
Как сообщили в МИД, резолюция отмечает твердую приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и требует от РФ немедленно прекратить военные действия на украинской территории.
Документ предусматривает, что международная комиссия проведет специальное расследование нарушений и преступлений, совершенных в результате российской оккупации на ныне освобожденных территориях Киевской, Черниговской, Сумской и Харьковской областей, а верховный комиссар ООН по правам человека подготовит доклад о критической гуманитарной ситуации и серьезных нарушениях прав человека Мариуполе Донецкой области.
"Совет ООН по правам человека призывает РФ предоставить представителям международных правозащитных и гуманитарных институций, включая специализированные учреждения ООН, беспрепятственный, своевременный, немедленный и неограниченный доступ к лицам, перевезенным из пострадавших районов Украины и содержащимся на территории РФ или на территориях, которые контролируются или оккупированы Россией, а также предоставить причастным сторонам исчерпывающий перечень таких лиц", – говорится в сообщении МИД.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
СПЧ ООН решил создать комиссию для расследования нарушений, совершенных во время военного нападения России на Украину, 4 марта.
Совет по правам человека (The United Nations Human Rights Council, UNHRC) – международный правозащитный орган в системе ООН, заменивший Комиссию по правам человека. Является вспомогательным органом Генеральной Ассамблеи ООН.
Украина и другие страны подняли вопрос о приостановке членства России в Совете по правам человека ООН после того, как в начале апреля Киевская область была освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей. Среди погибших – люди со следами пыток, со связанными руками. Некоторые тела пытались сжечь.
7 апреля Генассамблея ООН поддержала решение приостановить членство России в Совете ООН по правам человека. В России сразу же заявили, что приняли решение о досрочном прекращении своих полномочий члена совета.
10 мая Генеральная Ассамблея ООН избрала Чехию на освободившееся место.