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ВОЙНА В УКРАИНЕ

МИД Украины поблагодарил страны, голосовавшие за резолюцию Совета по правам человека ООН по Украине

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МИД: Резолюция важна для обеспечения ответственности виновных в нарушении прав человека и совершении военных преступлений в ходе агрессии РФ против Украины
МИД: Резолюция важна для обеспечения ответственности виновных в нарушении прав человека и совершении военных преступлений в ходе агрессии РФ против Украины
Фото: depositphotos.com

Украина выражает благодарность странам-членам ООН, которые 12 мая поддержали инициированную Украиной резолюцию "Ухудшение ситуации с правами человека в Украине в результате российской агрессии". Об этом заявила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"Украина выражает благодарность странам – членам ООН, особенно членам Совета ООН по правам человека, поддержавшим этот документ. Он важен для обеспечения ответственности виновных в совершении серьезных нарушений прав человека и военных преступлений в ходе российской агрессии против нашего государства", – говорится в заявлении.

Резолюцию поддержали 33 страны, воздержались 12, против проголосовало две – Китай и Эритрея.

Как сообщили в МИД, резолюция отмечает твердую приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и требует от РФ немедленно прекратить военные действия на украинской территории.

Документ предусматривает, что международная комиссия проведет  специальное расследование нарушений и преступлений, совершенных в результате российской оккупации на ныне освобожденных территориях Киевской, Черниговской, Сумской и Харьковской областей, а верховный комиссар ООН по правам человека подготовит доклад о критической гуманитарной ситуации и серьезных нарушениях прав человека Мариуполе Донецкой области.

"Совет ООН по правам человека призывает РФ предоставить представителям международных правозащитных и гуманитарных институций, включая специализированные учреждения ООН, беспрепятственный, своевременный, немедленный и неограниченный доступ к лицам, перевезенным из пострадавших районов Украины и содержащимся на территории РФ или на территориях, которые контролируются или оккупированы Россией, а также предоставить причастным сторонам исчерпывающий перечень таких лиц", – говорится в сообщении МИД.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

СПЧ ООН решил создать комиссию для расследования нарушений, совершенных во время военного нападения России на Украину, 4 марта.

Контекст:

Совет по правам человека (The United Nations Human Rights Council, UNHRC) – международный правозащитный орган в системе ООН, заменивший Комиссию по правам человека. Является вспомогательным органом Генеральной Ассамблеи ООН.

Украина и другие страны подняли вопрос о приостановке членства России в Совете по правам человека ООН после того, как в начале апреля Киевская область была освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей. Среди погибших – люди со следами пыток, со связанными руками. Некоторые тела пытались сжечь.

7 апреля Генассамблея ООН поддержала решение приостановить членство России в Совете ООН по правам человека. В России сразу же заявили, что приняли решение о досрочном прекращении своих полномочий члена совета.

10 мая Генеральная Ассамблея ООН избрала Чехию на освободившееся место.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: ООН, МИД Украины, права человека, война России против Украины
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