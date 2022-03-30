"Надо уничтожить бандеровцев, нациков и шайтанов". Кадыров заявил, что переговоры между Украиной и Россией не нужны

"Думаю о переговорах, которые проходят в Турции. Мое мнение – от этих переговоров никакого толка не будет", – сказал Кадыров.

По его словам, российская власть должна "полностью закончить начатое".

"Надо уничтожить бендеровцев, нациков и шайтанов. Только тогда можно принимать решение, что делать дальше", – заявил глава Чечни.