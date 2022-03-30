ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Надо уничтожить бандеровцев, нациков и шайтанов". Кадыров заявил, что переговоры между Украиной и Россией не нужны

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По словам Кадырова, российская власть должна "полностью закончить начатое"
По словам Кадырова, российская власть должна "полностью закончить начатое"
Фото: ЕРА

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в Telegram четвертый очный раунд переговоров между Украиной и Россией, состоявшийся 29 марта в Стамбуле.

"Думаю о переговорах, которые проходят в Турции. Мое мнение – от этих переговоров никакого толка не будет", – сказал Кадыров.

По его словам, российская власть должна "полностью закончить начатое".

"Надо уничтожить бендеровцев, нациков и шайтанов. Только тогда можно принимать решение, что делать дальше", – заявил глава Чечни.

Контекст:

29 марта в Стамбуле состоялся четвертый очный раунд переговоров Украины с РФ (несколько раз делегации встречались в видеоформате).

До начала встречи перед участниками выступил президент Турции Реджеп Эрдоган, который призвал восстановить мир между двумя странами. "Продолжение войны не принесет никому пользы", – отметил Эрдоган.

FT со ссылкой на четыре источника написала 28 марта, что Россия в рамках переговоров о прекращении огня больше не требует "денацификации" Украины, а также согласна на ее вступление в ЕС, если Киев откажется от перспективы членства в НАТО.

В то же время РФ требует, чтобы Украина признала контроль России над оккупированным в 2014 году Крымским полуостровом, а также над территориями, которые временно контролируют поддерживаемые Россией боевики "ЛДНР", подчеркнул Арахамия. Он добавил, что Украина "никогда не признает никаких границ", кроме тех, которые есть в ее Декларации независимости.

По словам президента Владимира Зеленского, приоритеты Украины на переговорах следующие: завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности. Требования о "денацификации" и "демилитаризации" Украина обсуждать не собирается, заявил он 27 марта.

Теги: Россия, Украина, Турция, Чечня, Рамзан Кадыров, оккупация, переговоры, Стамбул, российская агрессия, война России против Украины, встреча
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Зачем демонстрировать любовь, если ее нет". Друг Дорофеевой и Dantes рассказал о расставании пары
  "Зачем демонстрировать любовь, если ее нет". Друг Дорофеевой и Dantes рассказал о расставании пары
95-летняя Елизавета II впервые за пять месяцев появилась на публике в компании детей, внуков и правнуков. Фото
95-летняя Елизавета II впервые за пять месяцев появилась на публике в компании детей, внуков и правнуков. Фото
"Мы очень довольны этим сюрпризом". Жена Болдуина сообщила, что вскоре в седьмой раз станет матерью
"Мы очень довольны этим сюрпризом". Жена Болдуина сообщила, что вскоре в седьмой раз станет матерью
Звезда фильмов о Гарри Поттере Скарлетт Бирн спустя полтора года после рождения дочери родила двойню. Фото
Звезда фильмов о Гарри Поттере Скарлетт Бирн спустя полтора года после рождения дочери родила двойню. Фото
  Могилевская о Зеленском: Я знаю его. Он не сдастся никогда. Никогда не бросит
  Могилевская о Зеленском: Я знаю его. Он не сдастся никогда. Никогда не бросит
  "То вообще не проблемы были – проблемы сейчас начались". Каминская заявила, что помирилась с певицей Викой
  "То вообще не проблемы были – проблемы сейчас начались". Каминская заявила, что помирилась с певицей Викой
22-летний солист Måneskin показал редкие совместные фото со своей 25-летней возлюбленной
22-летний солист Måneskin показал редкие совместные фото со своей 25-летней возлюбленной
В Ужгороде на железнодорожном вокзале состоялся концерт памяти с участием Могилевской
В Ужгороде на железнодорожном вокзале состоялся концерт памяти с участием Могилевской
С NLAW в руках. Украинский художник изобразил на одной картине Залужного и Резникова
С NLAW в руках. Украинский художник изобразил на одной картине Залужного и Резникова
  "Боятся потерять сытость и обласканность властями". Боклан высказался о российских артистах, которые замалчивают или поддерживают войну
  "Боятся потерять сытость и обласканность властями". Боклан высказался о российских артистах, которые замалчивают или поддерживают войну
"Мы одна большая семья, которая не оставляет друг друга". Макс Барских выступил перед переселенцами во Львове
"Мы одна большая семья, которая не оставляет друг друга". Макс Барских выступил перед переселенцами во Львове
"Шутка о состоянии здоровья жены была невыносимой". Смит публично извинился за избиение ведущего в прямом эфире премии "Оскар"
"Шутка о состоянии здоровья жены была невыносимой". Смит публично извинился за избиение ведущего в прямом эфире премии "Оскар"
"Поддержим Украину громко и на весь мир". Фронтмен рок-группы Pink Floyd связался с раненым лидером "Бумбокс" Хлывнюком
"Поддержим Украину громко и на весь мир". Фронтмен рок-группы Pink Floyd связался с раненым лидером "Бумбокс" Хлывнюком
  "Я с двумя детьми уехала, а мой муж остался защищать". Полякова рассказала, что ее муж служит в теробороне
  "Я с двумя детьми уехала, а мой муж остался защищать". Полякова рассказала, что ее муж служит в теробороне
"Этим не купишь уважение нации". Крапивина после слов Данилко о неискренности Лободы рассказала, сколько денег пожертвовала ее экс-протеже
"Этим не купишь уважение нации". Крапивина после слов Данилко о неискренности Лободы рассказала, сколько денег пожертвовала ее экс-протеже
  "Ти ще пізнаєш, Путлєр, нашу лють". "Лісапетний батальйон" спела о "русских упырях", которые стали перегноем в Украине. Видео
  "Ти ще пізнаєш, Путлєр, нашу лють". "Лісапетний батальйон" спела о "русских упырях", которые стали перегноем в Украине. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кондратюк: Поздно всралась Лобода. Не знаю, что делать с больной Maruv – на ее родине расфигачили станцию те, кому она показывает голую задницу (46443)
2
Сын Повалий сообщил о неизлечимом диагнозе своего двухлетнего сына (18531)
3
"Я с двумя детьми уехала, а мой муж остался защищать". Полякова рассказала, что ее муж служит в теробороне (15299)
4
"Этим не купишь уважение нации". Крапивина после слов Данилко о неискренности Лободы рассказала, сколько денег пожертвовала ее экс-протеже (11526)
5
"Оскар 2022". Уилл Смит в прямом эфире ударил ведущего Криса Рока после неудачной шутки в адрес его супруги. Видео (8135)
6
"Они очень аппетитные, ароматные и нежные". Кулинарный блогер показала, как готовить бендерики с мясом. Видео (6836)
7
Могилевская о Зеленском: Я знаю его. Он не сдастся никогда. Никогда не бросит (6252)
8
"Это та ситуация, в которой нет второго стула. Пожалуйста, определись". Данилко заявил, что не верит в искренность Лободы (6126)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS