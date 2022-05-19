"Наш народ платит чрезвычайно высокую цену за свободу и европейский выбор". Залужный принял участие в заседании военного комитета НАТО

Залужный: Если бы были живы наши деды, воевавшие во Вторую мировую войну, то увидев то, что происходит в Украине, они бы заплакали Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook

Принять участие в заседании Залужного пригласил глава комитета адмирал Королевского военно-морского флота Роб Бауэр.

"Отметил, что наш народ платит чрезвычайно высокую цену за свободу и европейский выбор, а Европа переживает самый большой кризис безопасности со времен Второй мировой войны. Повторил свои слова, сказанные на заседании военного комитета НАТО в январе прошлого года: ответ агрессору должен быть консолидированным. Война с 2014 года стала для нас, украинцев, настоящей войной. Не АТО, не ООС, а именно войной. И каждый день этой войны, каждый убитый солдат, каждая искалеченная судьба были для нас наукой", – заявил главнокомандующий ВСУ.

По словам Залужного, Украина понимала, что рано или поздно начнется полномасштабная агрессия РФ, и готовилась к ней.

"Мы ясно понимали, что именно первый месяц будет переломным. Нам удалось отобрать у противника стратегическую инициативу, нанести критические потери, заставить отказаться от главной цели – захвата города Киева", – написал он.

Главнокомандующий подчеркнул, что украинская армия сегодня не только ведет оборону, но и провела ряд успешных контрнаступательных действий, благодаря которым удалось разблокировать Харьков, Николаев. Также продолжаются бои на херсонском направлении.

"Если бы были живы наши деды, воевавшие во Вторую мировую войну, то увидев то, что происходит в Украине, они бы заплакали. Методы нацистов не изменились. Это тотальное уничтожение гражданских объектов, убийства мирных людей, это гуманитарная катастрофа, невозможность поставок гуманитарных грузов. Противник прекрасно понимал и понимает, что он творит. Перехваты разговоров российского военного командования подтверждают, что они делали все это сознательно. Весь мир знает, что такое Буча, Гостомель, Бородянка. Это огромное горе в ХХІ веке в самом центре Европы", – сказал он.

Залужный также рассказал о защитниках Мариуполя, которые сдержали многотысячную группировку российских войск и дали возможность украинской армии оборудовать оборонительные рубежи на других направлениях.

"Агрессор продолжает нанесение ракетных ударов высокоточным оружием в глубине нашей территории. Мы уничтожили флагманский крейсер "Москва", нанесли поражение еще трем мощным кораблям, составляющим основу Черноморского флота РФ. Но россияне поддерживают высокую интенсивность ракетных обстрелов – в среднем 10–14 баллистических и крылатых ракет в сутки. Это угроза не только Украине, но и странам – членам НАТО. Ведь любая такая ракета несет 400–600 кг тротила. Поэтому важно укреплять противоракетную оборону. Отметил, что вооруженная борьба в ХХІ веке комплексная, речь идет о сочетании операций, что, в свою очередь, требует применения современного высокоточного дальнобойного вооружения, эффективной системы ПВО и ПРО", – заявил он.

Главнокомандующий поблагодарил международных партнеров за помощь Украине.

"Было приятно услышать от коллег слова поддержки и восхищения в адрес наших воинов и всего украинского народа, которые сегодня показывают миру, как нужно бороться за свое государство и свободу", – добавил Залужный.

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