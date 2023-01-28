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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Никаких предостережений от партнеров относительно ударов по военным целям на территории РФ нет – Данилов

Данилов: Мы не россияне, и мы не уничтожаем объекты критической инфраструктуры, больницы, детсады, школы
Данилов: Мы – не россияне, и мы не уничтожаем объекты критической инфраструктуры, больницы, детсады, школы
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Иностранные партнеры не ставили Украине ограничений по использованию переданного ими вооружения по военным целям на территории России. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью "Радіо Свобода" 27 января.

Данилова спросили, может ли Украина получить разрешение на использование уже полученных вооружений для нанесения превентивных ударов по военным целям РФ.

"В том, что касается военных целей на территории России, у нас нет никаких предостережений. Я не понимаю, откуда появляются такие данные, что мы не можем бить именно по военным целям. Мы – не россияне, и мы не уничтожаем объекты критической инфраструктуры, больницы, детсады, школы. Если мы будем работать, то это будут только военные объекты, непосредственно имеющие отношение к процессам, которые происходят на фронте", – сказал Данилов.

В Германии в декабре 2022 года официально заявляли, что считают военные объекты в России легитимными целями для ВСУ

Контекст:

Украинские власти активно ведут переговоры с союзниками по поводу передачи дальнобойных ракет, сообщали в Офисе президента. 

После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских РСЗО M270 и HIMARS, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.

Министр обороны Украины Алексей Резников уверен, что западные партнеры, убедившись в точности использования Украиной ракетных систем HIMARS, предоставят ВСУ боеприпасы для стрельбы из этих систем на 300 км. По его словам, Украине нужно минимум 50 систем HIMARS и M270, чтобы эффективно сдерживать врага.

CNN в сентябре 2022 года сообщал, что Белый дом не готов одобрить предоставление Украине ATACMS. Власти США опасались, что "предоставление этих систем может привести к эскалации, так как они могут быть использованы для обстрелов России", заявляли источники. 

В январе 2023 года замминистра обороны США по вопросам политики Колин Каль заявлял, что США "осознают потребность" Украины в таких ракетах на этом этапе войны и продолжают "диалог с украинскими коллегами".

Теги: Россия, военная помощь, обстрелы, война России против Украины, Алексей Данилов
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