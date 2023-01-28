Никаких предостережений от партнеров относительно ударов по военным целям на территории РФ нет – Данилов

Данилов: Мы – не россияне, и мы не уничтожаем объекты критической инфраструктуры, больницы, детсады, школы Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Данилова спросили, может ли Украина получить разрешение на использование уже полученных вооружений для нанесения превентивных ударов по военным целям РФ.

"В том, что касается военных целей на территории России, у нас нет никаких предостережений. Я не понимаю, откуда появляются такие данные, что мы не можем бить именно по военным целям. Мы – не россияне, и мы не уничтожаем объекты критической инфраструктуры, больницы, детсады, школы. Если мы будем работать, то это будут только военные объекты, непосредственно имеющие отношение к процессам, которые происходят на фронте", – сказал Данилов.

В Германии в декабре 2022 года официально заявляли, что считают военные объекты в России легитимными целями для ВСУ.