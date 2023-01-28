Никаких предостережений от партнеров относительно ударов по военным целям на территории РФ нет – Данилов

Данилова спросили, может ли Украина получить разрешение на использование уже полученных вооружений для нанесения превентивных ударов по военным целям РФ.
"В том, что касается военных целей на территории России, у нас нет никаких предостережений. Я не понимаю, откуда появляются такие данные, что мы не можем бить именно по военным целям. Мы – не россияне, и мы не уничтожаем объекты критической инфраструктуры, больницы, детсады, школы. Если мы будем работать, то это будут только военные объекты, непосредственно имеющие отношение к процессам, которые происходят на фронте", – сказал Данилов.
В Германии в декабре 2022 года официально заявляли, что считают военные объекты в России легитимными целями для ВСУ.
Украинские власти активно ведут переговоры с союзниками по поводу передачи дальнобойных ракет, сообщали в Офисе президента.
После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских РСЗО M270 и HIMARS, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.
Министр обороны Украины Алексей Резников уверен, что западные партнеры, убедившись в точности использования Украиной ракетных систем HIMARS, предоставят ВСУ боеприпасы для стрельбы из этих систем на 300 км. По его словам, Украине нужно минимум 50 систем HIMARS и M270, чтобы эффективно сдерживать врага.
CNN в сентябре 2022 года сообщал, что Белый дом не готов одобрить предоставление Украине ATACMS. Власти США опасались, что "предоставление этих систем может привести к эскалации, так как они могут быть использованы для обстрелов России", заявляли источники.
В январе 2023 года замминистра обороны США по вопросам политики Колин Каль заявлял, что США "осознают потребность" Украины в таких ракетах на этом этапе войны и продолжают "диалог с украинскими коллегами".