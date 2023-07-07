Оккупанты 6 июля атаковали 120 городов и сел Украины – Military Media Center

"Из разных видов вооружения – минометы, ствольная и реактивная артиллерия с кассетными боеприпасами, зенитные ракетные комплексы, беспилотники, тактическая авиация – были атакованы 120 населенных пунктов и 79 объектов инфраструктуры", – сказано в сообщении.
Есть погибшие и пострадавшие среди гражданских, их число уточняется.
О жертвах и раненых среди мирных жителей в результате российских обстрелов сообщили сегодня утром главы Харьковской, Херсонской, Донецкой, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской областей.
Также в ночь на 6 июля оккупанты атаковали ракетами Львов и попали в многоквартирный дом. На данный момент известно о 10 погибших и 42 раненых.
За год полномасштабной войны, с февраля 2022 года по февраль 2023 года, Россия нанесла по Украине почти 5000 ракетных и 3500 авиационных ударов, а также еще около 1100 ударов с использованием беспилотников. После этого были новые атаки.
В мае – июле российские оккупанты стали активнее наносить по Украине массированные ракетные удары и удары с помощью дронов-камикадзе. В частности, в мае оккупанты атаковали Киев 17 раз.
Самая массированная за последние недели ракетная атака на Украину была в ночь на 24 июня. Тогда оккупанты выпустили 40 ракет Х-101/Х-555, девять ракет Х-22, две ракеты "Калибр". Силы противовоздушной обороны Украины сбили все ракеты Х-101/Х-555 и один "Калибр".