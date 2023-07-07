Оккупанты 6 июля атаковали 120 городов и сел Украины – Military Media Center

Из-за российской агрессии погибли и пострадали люди в разных регионах Украины Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

"Из разных видов вооружения – минометы, ствольная и реактивная артиллерия с кассетными боеприпасами, зенитные ракетные комплексы, беспилотники, тактическая авиация – были атакованы 120 населенных пунктов и 79 объектов инфраструктуры", – сказано в сообщении.

Есть погибшие и пострадавшие среди гражданских, их число уточняется.

О жертвах и раненых среди мирных жителей в результате российских обстрелов сообщили сегодня утром главы Харьковской, Херсонской, Донецкой, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской областей.

Также в ночь на 6 июля оккупанты атаковали ракетами Львов и попали в многоквартирный дом. На данный момент известно о 10 погибших и 42 раненых.