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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли портовую инфраструктуру Очакова, ранен местный житель

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В Очакове оккупанты продолжили обстрел портовой инфраструктуры, отметили в ОК "Юг" ВСУ
В Очакове оккупанты продолжили обстрел портовой инфраструктуры, отметили в ОК "Юг" ВСУ
Фото: Велике будівництво / Facebook (архив)

Российские оккупационные войска 21 февраля из РСЗО обстреляли Очаков Николаевской области.

Об этом в Facebook проинформировало оперативное командование "Юг" ВСУ.

"В Очакове оккупанты продолжили обстрел портовой инфраструктуры, один гражданский получил ранение. Масштабы разрушений уточняются", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/OperationalCommandSouth/posts/pfbid0UD5hrvFtseJH17yGgpfNzC2tjq8paYjdx4TZVVEDc8WYyRGPv8XGz4e4Q3uxHcSPl

Оккупанты обстреляли Очаков около 12.00, сообщил в Telegram глава полиции Николаевской области Сергей Шайхет.

"Ранения получил один человек, медики оказывают ему квалифицированную помощь", – написал Шайхет в 13.34.

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля 2022 года. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября украинские военные освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса.

Оккупанты обстреливают очаковское направление, "продолжая терроризм относительно международных морских транспортных путей, чтобы исключить привлечение Николаевской области к "зерновому соглашению", заявляли в ОК "Юг" ВСУ в феврале.

Теги: Россия, Украина, полиция, Николаевская область, РСЗО, обстрелы, война России против Украины, разрушения, инфраструктура, ранение, морские порты Украины, Очаков, российские оккупанты
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