Оккупанты обстреляли портовую инфраструктуру Очакова, ранен местный житель

Об этом в Facebook проинформировало оперативное командование "Юг" ВСУ.

"В Очакове оккупанты продолжили обстрел портовой инфраструктуры, один гражданский получил ранение. Масштабы разрушений уточняются", – говорится в сообщении.

Оккупанты обстреляли Очаков около 12.00, сообщил в Telegram глава полиции Николаевской области Сергей Шайхет.

"Ранения получил один человек, медики оказывают ему квалифицированную помощь", – написал Шайхет в 13.34.

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля 2022 года. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября украинские военные освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса.

Оккупанты обстреливают очаковское направление, "продолжая терроризм относительно международных морских транспортных путей, чтобы исключить привлечение Николаевской области к "зерновому соглашению", заявляли в ОК "Юг" ВСУ в феврале.