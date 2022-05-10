Оккупанты заставляют воспитателей детсадов Донецка ехать в Мариуполь – разведка

Вывоз воспитателей в Мариуполь связан с недоверием оккупационных администраций к местному населению Фото: depositphotos.com

По данным ГУР, руководителям заведений дошкольного образования оккупированного Донецка поступило распоряжение отобрать персонал для отправки в захваченный Мариуполь и близлежащие населенные пункты – Мангуш, Никольское, Ялта (Донецкой области). Российская оккупационная администрация объясняет это необходимостью "организации работы на местах".

Аналогичным образом отбирается и персонал банковских учреждений. ГУР считает, что руководство местным финансовым сектором может полностью перейти под контроль оккупантов.

"Такое перемещение кадров связано с недоверием оккупационных администраций к местному населению. Также сказывается массовый выезд персонала на подконтрольную Украине территорию и отказ части работников сотрудничать с оккупационными властями", – говорится в сообщении.

По данным ГУР, персонал, готовящийся к переводу на работу в другие регионы, всячески противится такому решению. Некоторые угрожают уволиться, если распоряжение не будет отменено.

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