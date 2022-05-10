Оккупанты заставляют воспитателей детсадов Донецка ехать в Мариуполь – разведка

По данным ГУР, руководителям заведений дошкольного образования оккупированного Донецка поступило распоряжение отобрать персонал для отправки в захваченный Мариуполь и близлежащие населенные пункты – Мангуш, Никольское, Ялта (Донецкой области). Российская оккупационная администрация объясняет это необходимостью "организации работы на местах".
Аналогичным образом отбирается и персонал банковских учреждений. ГУР считает, что руководство местным финансовым сектором может полностью перейти под контроль оккупантов.
"Такое перемещение кадров связано с недоверием оккупационных администраций к местному населению. Также сказывается массовый выезд персонала на подконтрольную Украине территорию и отказ части работников сотрудничать с оккупационными властями", – говорится в сообщении.
По данным ГУР, персонал, готовящийся к переводу на работу в другие регионы, всячески противится такому решению. Некоторые угрожают уволиться, если распоряжение не будет отменено.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, до войны в нем было около 500 тыс. жителей. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, однако оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.
21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть Мариуполя россияне "давно захватили". В городе на тот момент оставалось более 100 тыс. человек. По его данным на начало апреля, Мариуполь осаждали 10 тыс. российских военных. По информации Пентагона, сейчас там около 2 тыс. россиян.
Последним оплотом украинских военных в Мариуполе является завод "Азовсталь". В его бомбоубежищах находятся сотни раненых, а также часть мирных жителей города.
2 мая на территорию "Азовстали" прорвались оккупанты, там начались активные бои, но украинские защитники держат оборону. На короткое время штурм останавливался, пока проводилась операция ООН и Красного Креста по эвакуации мирных жителей. 9 мая штурм продолжился.