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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты заставляют воспитателей детсадов Донецка ехать в Мариуполь – разведка

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Вывоз воспитателей в Мариуполь связан с недоверием оккупационных администраций к местному населению
Вывоз воспитателей в Мариуполь связан с недоверием оккупационных администраций к местному населению
Фото: depositphotos.com

Российские оккупанты заставляют воспитателей детских садов из Донецка ехать в Мариуполь. Об этом сообщило в Telegram Главное управление разведки Украины.

По данным ГУР, руководителям заведений дошкольного образования оккупированного Донецка поступило распоряжение отобрать персонал для отправки в захваченный Мариуполь и близлежащие населенные пункты – Мангуш, Никольское, Ялта (Донецкой области). Российская оккупационная администрация объясняет это необходимостью "организации работы на местах".

Аналогичным образом отбирается и персонал банковских учреждений. ГУР считает, что руководство местным финансовым сектором может полностью перейти под контроль оккупантов.

"Такое перемещение кадров связано с недоверием оккупационных администраций к местному населению. Также сказывается массовый выезд персонала на подконтрольную Украине территорию и отказ части работников сотрудничать с оккупационными властями", – говорится в сообщении.

По данным ГУР, персонал, готовящийся к переводу на работу в другие регионы, всячески противится такому решению. Некоторые угрожают уволиться, если распоряжение не будет отменено.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, до войны в нем было около 500 тыс. жителей. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, однако оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. 

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть Мариуполя россияне "давно захватили". В городе на тот момент оставалось более 100 тыс. человек. По его данным на начало апреля, Мариуполь осаждали 10 тыс. российских военных. По информации Пентагона, сейчас там около 2 тыс. россиян.

Последним оплотом украинских военных в Мариуполе является завод "Азовсталь". В его бомбоубежищах находятся сотни раненых, а также часть мирных жителей города.  

2 мая на территорию "Азовстали" прорвались оккупанты, там начались активные бои, но украинские защитники держат оборону. На короткое время штурм останавливался, пока проводилась операция ООН и Красного Креста по эвакуации мирных жителей. 9 мая штурм продолжился.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Донецк, Донецкая область, Мариуполь, разведка, дети, детский сад, ГУР Минобороны Украины
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