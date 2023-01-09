Падают россиянам на головы – в Воздушных силах высказались о качестве ракет РФ

Те ракеты, которые мы постоянно озвучиваем, которые сбиваем – это ХА-101, ХА-155, "Искандеры". "Калибры" и ХА-101 изготавливаются – по маркировке среди сбитых есть и осенние, и летние (по дате производства. – "ГОРДОН"). Но много есть и советского вооружения, тех же ХА-22", – рассказал он.

Спикер отметил, что не все ракеты, выпускаемые оккупантами по Украине, долетают даже до границ Украины.

"Некоторые падают в Каспийское море, некоторые – россиянам на головы. Даже эти ракеты – новые, которые сбивались недавно, – имеют определенные недостатки. Надеюсь, что таких ракет у них будет все больше и они будут их принимать на своей же территории", – рассказал Игнат.

Он отметил, что россияне начали использовать ракеты из "неприкосновенного запаса" и это может говорить, что у них безвыходная ситуация, особенно это касается баллистических ракет "Искандер-М". По словам Игната, россияне не ожидали, что придется вести настолько долгие боевые действия против Украины.

Игнат добавил, что российские войска продолжают выпускать ракеты по Украине с северной части Каспийского моря, которое остается основной точкой пусков, и Волгодонского района, чтобы избежать случаев, когда ракеты падают после запуска на гражданские объекты в РФ.