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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Падают россиянам на головы – в Воздушных силах высказались о качестве ракет РФ

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Основным местом для запуска ракет по Украине остается Каспийское море ВС ВСУ
Основным местом для запуска ракет по Украине остается Каспийское море – ВС ВСУ
Фото: EPA

У России осталось мало высокоточных ракет, она уже использует ракеты из "неприкосновенного запаса". Об этом сказал спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона, который транслировал телеканал "Рада".

Те ракеты, которые мы постоянно озвучиваем, которые сбиваем – это ХА-101, ХА-155, "Искандеры". "Калибры" и ХА-101 изготавливаются – по маркировке среди сбитых есть и осенние, и летние (по дате производства. – "ГОРДОН"). Но много есть и советского вооружения, тех же ХА-22", – рассказал он.

Спикер отметил, что не все ракеты, выпускаемые оккупантами по Украине, долетают даже до границ Украины.

"Некоторые падают в Каспийское море, некоторые – россиянам на головы. Даже эти ракеты – новые, которые сбивались недавно, – имеют определенные недостатки. Надеюсь, что таких ракет у них будет все больше и они будут их принимать на своей же территории", – рассказал Игнат.

Он отметил, что россияне начали использовать ракеты из "неприкосновенного запаса" и это может говорить, что у них безвыходная ситуация, особенно это касается баллистических ракет "Искандер-М". По словам Игната, россияне не ожидали, что придется вести настолько долгие боевые действия против Украины. 

Игнат добавил, что российские войска продолжают выпускать ракеты по Украине с северной части Каспийского моря, которое остается основной точкой пусков, и Волгодонского района, чтобы избежать случаев, когда ракеты падают после запуска на гражданские объекты в РФ.

Контекст:

Россия этой осенью и зимой совершила 11 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

После ракетного обстрела 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки.

По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Теги: обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, Воздушные силы Украины, Юрий Игнат
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