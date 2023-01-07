Пентагон: Заявления Путина о "прекращении огня" нужно воспринимать скептически. Этот же человек говорил, что не будет вторгаться в Украину

"Что касается заявления Путина о прекращении огня, я могу сказать вам, что мы видим сегодня боевые действия в Украине, хотя технически мы находимся в окне прекращения огня. Даже если вы думали, что это просто пропагандистская уловка, на местах это не сработает", – сказала Купер.
По ее словам, российские войска остро нуждаются в отдыхе и перевооружении.
"Но короткий промежуток времени для этого прекращения огня не соответствует этому. Это заявление Путина, которое мы должны воспринимать с долей скептицизма. Это тот самый человек, который сказал, что не будет вторгаться в Украину", – сказала чиновница.
Президент Украины Владимир Зеленский в декабре 2022 года выступал с призывом к России начать вывод войск на праздники. "Я предлагаю РФ хотя бы попытаться доказать, что она способна отказаться от агрессии. Было бы правильно именно на это Рождество начать вывод российских войск с международно признанной территории Украины", – сказал он. В Кремле тогда ответили отказом.
5 января 2023 года глава РПЦ Кирилл (Владимир Гундяев), поддерживающий вторжение РФ в Украину, выступил с якобы призывом установить "рождественское перемирие" с 12.00 6 января до 24.00 7 января. В Офисе президента Украины ответили, что это циничная ловушка и элемент пропаганды РФ.
Президент РФ Владимир Путин заявил 5 января, что якобы поручил оккупационным войскам прекратить огонь "по всей линии боевого соприкосновения сторон" с 12.00 6 января до 24.00 7 января по московскому времени (с 11.00 6 января до 23.00 7 января по Киеву).
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов назвал это заявление ложью и лицемерием. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина уничтожает исключительно членов оккупационной армии на своей земле, и заявил, что РФ должна покинуть оккупированные территории.
Президент США Джо Байден считает, что Путин "пытается сделать передышку".
Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что, если бы Путин действительно хотел мира, он вывел бы войска с территории Украины, но, видимо, он "хочет продолжить войну после небольшого перерыва".
Зеленский заявил, что в мире всем известно, "как Кремль использует передышки на войне: чтобы продолжить войну с новой силой".
6 января минобороны РФ отчиталось о введении "рождественского перемирия" на фоне обстрелов Херсона, а также Краматорска и Курахово Донецкой области. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подчеркнула, что РФ не соблюдала ни одного перемирия, объявленного за девять лет войны.