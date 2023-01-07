Пентагон: Заявления Путина о "прекращении огня" нужно воспринимать скептически. Этот же человек говорил, что не будет вторгаться в Украину

"Что касается заявления Путина о прекращении огня, я могу сказать вам, что мы видим сегодня боевые действия в Украине, хотя технически мы находимся в окне прекращения огня. Даже если вы думали, что это просто пропагандистская уловка, на местах это не сработает", – сказала Купер.

По ее словам, российские войска остро нуждаются в отдыхе и перевооружении.

"Но короткий промежуток времени для этого прекращения огня не соответствует этому. Это заявление Путина, которое мы должны воспринимать с долей скептицизма. Это тот самый человек, который сказал, что не будет вторгаться в Украину", – сказала чиновница.