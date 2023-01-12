Песков заявил, что Запад якобы "раздражен коррупцией Украины" в использовании финансовой помощи. В МИД Украины ответили

Песков 11 января заявил о "растущем раздражении среди западных стран" в связи с коррупцией в Украине и тем, что "поток таких денег явно оприходуется не только по назначению", его цитировало госагентство "РИА Новости".
В то же время он признал, что партнеры Украины подтверждают свою готовность и дальше выделять ей финансовую и военную помощь. По его мнению, это "при желании можно" считать свидетельством того, что "против России идет международная война".
Николенко напомнил, что раньше Москва пыталась таким же образом дискредитировать и военную помощь Запада, распространяя фейки о ее попадании в руки контрабандистов.
"Классический тезис из методички российской пропаганды. В Кремле не оставляют попыток вбить клин в международную поддержку нашего государства на фоне успешного противостояния агрессии России", – отметил спикер МИД.
Он подчеркнул, что у россиян ничего не выйдет.
"Как отметил [министр иностранных дел] Дмитрий Кулеба, в 2023 году нас ждет каскад хороших новостей о предоставлении и новейшего оружия, и новой финансовой помощи. Наши иностранные партнеры решительны как никогда в обеспечении победы Украины", – резюмировал Николенко.
В 2022 году Украина получила от других стран $31 млрд в виде кредитов и грантов, сообщал министр финансов Украины Сергей Марченко.
По оценкам международных финансовых экспертов, Украине необходимо от €3 млрд до €5 млрд в месяц, чтобы покрывать базовые нужды – зарплаты, пенсии и другие выплаты.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 25 декабря заявил, что финансовая помощь Украине в 2023 году составит около 85% от дефицита бюджета.
Лидеры "Большой семерки" на онлайн-встрече 12 декабря договорились создать "многостороннюю платформу" для доноров Украине. С ее помощью страны G7 планируют координировать существующие механизмы для оказания постоянной краткосрочной и долгосрочной поддержки.