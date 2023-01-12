ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Песков заявил, что Запад якобы "раздражен коррупцией Украины" в использовании финансовой помощи. В МИД Украины ответили

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
МИД Украины прокомментировал очередное обвинение Кремля: Классический тезис из методички российской пропаганды
МИД Украины прокомментировал очередное обвинение Кремля: Классический тезис из методички российской пропаганды
Фото: depositphotos.com

Россия вновь тщетно пытается вбить клин между Украиной и союзниками на фоне успешного противостояния оккупантам. Об этом заявил в Facebook представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко, комментируя слова спикера Кремля Дмитрия Пескова.

Песков 11 января заявил о "растущем раздражении среди западных стран" в связи с коррупцией в Украине и тем, что "поток таких денег явно оприходуется не только по назначению", его цитировало госагентство "РИА Новости"

В то же время он признал, что партнеры Украины подтверждают свою готовность и дальше выделять ей финансовую и военную помощь. По его мнению, это "при желании можно" считать свидетельством того, что "против России идет международная война".

Николенко напомнил, что раньше Москва пыталась таким же образом дискредитировать и военную помощь Запада, распространяя фейки о ее попадании в руки контрабандистов.

"Классический тезис из методички российской пропаганды. В Кремле не оставляют попыток вбить клин в международную поддержку нашего государства на фоне успешного противостояния агрессии России", – отметил спикер МИД. 

Он подчеркнул, что у россиян ничего не выйдет.

"Как отметил [министр иностранных дел] Дмитрий Кулеба, в 2023 году нас ждет каскад хороших новостей о предоставлении и новейшего оружия, и новой финансовой помощи. Наши иностранные партнеры решительны как никогда в обеспечении победы Украины", – резюмировал Николенко. 

https://www.facebook.com/oleg.nikolenko.50/posts/pfbid02FwzStfNoLFzNKDHK7fzjZ2cKw2WF85GpWa5WzcPWHoTPButNbX5Tx8qM43M8wffBl


Контекст:

В 2022 году Украина получила от других стран $31 млрд в виде кредитов и грантов, сообщал министр финансов Украины Сергей Марченко.

По оценкам международных финансовых экспертов, Украине необходимо от €3 млрд до €5 млрд в месяц, чтобы покрывать базовые нужды – зарплаты, пенсии и другие выплаты.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 25 декабря заявил, что финансовая помощь Украине в 2023 году составит около 85% от дефицита бюджета.

Лидеры "Большой семерки" на онлайн-встрече 12 декабря договорились создать "многостороннюю платформу" для доноров Украине. С ее помощью страны G7 планируют координировать существующие механизмы для оказания постоянной краткосрочной и долгосрочной поддержки.

Теги: Россия, МИД, коррупция, МИД Украины, Дмитрий Песков, финансовая помощь, война России против Украины, финансы, Олег Николенко, макрофинансовая помощь
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Апанасенко на "Мисс Вселенная 2022". Лучшие платья украинской красавицы
Апанасенко на "Мисс Вселенная 2022". Лучшие платья украинской красавицы
  Шварценеггер заговорил на украинском языке в клипе Kalush Orchestra. Видео
  Шварценеггер заговорил на украинском языке в клипе Kalush Orchestra. Видео
Полякова дважды послала россиянина, который в Лондоне попросил у нее селфи
Полякова дважды послала россиянина, который в Лондоне попросил у нее селфи
"Вкусное и неповторимое блюдо". Как приготовить луковый суп с фасолью. Рецепт от эксперта
"Вкусное и неповторимое блюдо". Как приготовить луковый суп с фасолью. Рецепт от эксперта
Никитюк показала зону декольте вблизи
Никитюк показала зону декольте вблизи
"Такая люксовая", "Как всегда, огонь". В сети обсуждают новое фото Loboda
"Такая люксовая", "Как всегда, огонь". В сети обсуждают новое фото Loboda
"Не могу дождаться, чтобы вернуться на корт". 25-летняя теннисистка Осака сообщила о беременности
"Не могу дождаться, чтобы вернуться на корт". 25-летняя теннисистка Осака сообщила о беременности
"Что портит платье, так это бретельки черного бюстгальтера", "Профессионалы бы не сделали такой ошибки". В сети обсуждают новый образ Хайек
"Что портит платье, так это бретельки черного бюстгальтера", "Профессионалы бы не сделали такой ошибки". В сети обсуждают новый образ Хайек
Бывший муж Ани Лорак вместе с их 11-летней дочерью переехал из Швейцарии во Францию и показал, как они отдыхают в Париже
Бывший муж Ани Лорак вместе с их 11-летней дочерью переехал из Швейцарии во Францию и показал, как они отдыхают в Париже
После заражения менингитом умер британский музыкант Джефф Бек, которого называют самым выдающимся гитаристом в мире
После заражения менингитом умер британский музыкант Джефф Бек, которого называют самым выдающимся гитаристом в мире
В Чечне прокомментировали призыв российских депутатов лишить Меладзе звания народного артиста республики
В Чечне прокомментировали призыв российских депутатов лишить Меладзе звания народного артиста республики
"Действительно красивая женщина". В сети обсуждают новое видео Натальи Егоровой, которая рассталась с мэром Киева Кличко
"Действительно красивая женщина". В сети обсуждают новое видео Натальи Егоровой, которая рассталась с мэром Киева Кличко
"Много хейта, что снайперы не открывают лицо". Эмеральд ответила на обвинения в публичности
"Много хейта, что снайперы не открывают лицо". Эмеральд ответила на обвинения в публичности
Принц Гарри заявил, что был рожден как донор органов на случай, если что-то случится с его старшим братом
Принц Гарри заявил, что был рожден как донор органов на случай, если что-то случится с его старшим братом
"Вау, какая красота!", "Принцесса". Солонару показала фото в белом платье
"Вау, какая красота!", "Принцесса". Солонару показала фото в белом платье
Каменских поделилась новым фото без Потапа
Каменских поделилась новым фото без Потапа
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Это дурдом", "Боже, какие конченые". Гордон показал, как российские пенсионерки "колядуют" (225747)
2
Бывший муж Ани Лорак встретился с их 11-летней дочерью в Швейцарии (96367)
3
"Думаешь, я буду говорить "какая классная песня", хотя песня – говно". Ефросинина высказалась об украинской певице (88246)
4
27-летняя Бех-Романчук сделала селфи в трусах (86772)
5
"Такое чувство, что он сказал матом". В сети обсуждают пляжное видео Ани Лорак с мужчиной (85890)
6
Как выглядят Рианна и Loboda в одинаковых платьях (69662)
7
Дорофеева в полный рост снялась в белых облегающих шортах и носках (43706)
8
"Люблю эту жопу, которая меня сильно раздражает". MamaRika призналась, что не поздравила мужа с годовщиной их отношений (43081)
 
 
 
 