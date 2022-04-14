Пинчук – немцам: Из истории нацизма и ваших последних заработков следует ваша особая ответственность жертвовать и рисковать

Виктор Пинчук: Германия должна сделать все возможное. И Германия должна рисковать. Нет легкого пути без рисков и жертв победить зло и остановить происходящие в Украине зверства Фото: kyiv-city.com

Бизнесмен напомнил, что германская нация признала ужасающие преступления своего прошлого, для этого немцы проделали уникальную работу, но теперь они допускают в Украине военные преступления России, так как делают недостаточно для их пресечения.

Пинчук отметил, что осенью прошлого года в Киеве на церемонии в Мемориальном центре Холокоста Бабий Яр президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер подчеркивал: "Если злые демоны прошлого появятся сегодня в новой одежде, то для нас, немцев, на это может быть только один ответ: никогда больше! Борьба должна продолжаться".

По мнению Пинчука, это обещание Германия пока не сдержала, так как сейчас немецкие политики наблюдают уже больше месяца, как Россия убивает украинцев, хотя даже визуально сегодняшние расстрелы напоминают Бабий Яр. Украинский бизнесмен убежден, что антироссийских санкций, предоставляемой гуманитарной помощи и оружия недостаточно, необходимо полностью отключить российские банки от SWIFT, немедленно ввести эмбарго на российскую нефть, уголь и газ и поставить Украине тяжелое вооружение. Пинчук подчеркнул, что этих важных шагов Германия не делает, так как беспокоится о своей экономике.

"Я понимаю, что для того, чтобы завтра иметь возможность поступить правильно, Германия должна оставаться с живой экономикой. Я реалист. Но "никогда больше!" значит не только выступать против свастики. Это значит бороться всеми возможными средствами против массовых убийств, геноцидов, военных преступлений и зверств. Сегодня я считаю, что Германия должна сделать все возможное. И Германия должна рисковать. Нет легкого пути без рисков и жертв победить зло и остановить происходящие в Украине зверства", – написал он.

Бизнесмен считает, что в заботе о собственной экономике ФРГ дала возможность злу стать слишком сильным.

"Вы заработали много денег на этом пути, и я предполагаю, что вполне добросовестно. Но именно поэтому сегодня, из-за вашей истории, истории нацизма и ваших последних заработков, я считаю, что будет правильно, если вы активизируетесь и признаете, что ваша добросовестность была неуместной и стоит сегодня жизней людей, и из этого следует особая ответственность жертвовать и рисковать", – подчеркнул Пинчук.

Он предположил, что Германия, вероятно, ждет каких-то еще событий, чтобы начать действовать: новых ракетных ударов, новых смертей украинцев от голода и жажды или применения Россией химического или ядерного оружия.

"Пока вы решите, что нужно действовать, я предлагаю новый шаблон для будущих выступлений высокопоставленных политиков Германии: не говорите больше: "Для нас, немцев, может быть только один ответ: никогда больше!" Говорите: "Для нас, немцев, может быть только один ответ: надеюсь, не так скоро снова! Или – если что-нибудь случится, мы обязательно обсудим пути помощи, если это будет возможно без слишком больших потерь для нас", – написал бизнесмен.

Пинчук добавил, что он – украинский еврей, который раньше верил в "новую Германию", но теперь не видит, чтобы страна признала правду о своем настоящем.

"Сегодня вы несете ответственность. Вы допускаете военные преступления. Через 80 лет после нацистского геноцида в Украине вы не делаете все возможное, чтобы остановить геноцид, который совершают русские. Это не "Никогда больше!". И этого мало. Я могу только очень попросить вас – действовать с необходимой неотложностью, сделать все, чтобы остановить российские войска. И таким образом показать, что у немцев есть что-то более важное, чем защита свободы и жизни от гнета и смерти", – заявил он.

Пинчук убежден, что Германия может воплотить в жизнь призыв "Никогда больше!".

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