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ВОЙНА В УКРАИНЕ

По инициативе Кличко Киевсовет принял обращение к США и НАТО о закрытии неба над Украиной

Аргументы о том, что отказ от внедрения закрытого неба связан с желанием избежать ядерной войны, неубедительны, поскольку РФ уже ее начала, отмечается в обращении
Аргументы о том, что отказ от внедрения закрытого неба связан с желанием избежать ядерной войны, неубедительны, поскольку РФ уже ее начала, отмечается в обращении
Фото: kyivcity.gov.ua

Киевский городской совет принял обращение к иностранным государствам, международным организациям и мировому сообществу о необходимости закрытия неба над Украиной. Об этом сообщил в своем Telegram мэр Киева, лидер партии УДАР Виталий Кличко.

Киевсовет адресовал свое обращение США, участникам НАТО, руководству стран Европы, дипломатическим миссиям и международным организациям о внедрении над территорией Украины зоны А2/АD (anti-access and area denial – ограничение и воспрещение доступа и маневра).

"Вопреки правилам ведения войны, Российская Федерация варварски именно с воздуха атакует гражданские объекты: жилые дома, детские сады и школы, больницы и роддома. Огонь ведется с неба прицельно, на поражение. Ночью, когда гражданское население должно спать", – говорится в обращении.

Аргументы о том, что отказ от внедрения А2/АD связан с желанием избежать ядерной войны, неубедительны, поскольку РФ уже ее начала, отмечается в обращении.

"Сегодня под контролем РФ не только Чернобыльская АЭС, где оккупанты удерживают в заложниках и не дают заменить 95 работников с 24 февраля. Сегодня же речь идет уже о Запорожской АЭС, самой большой в Европе с шестью энергоблоками. Если взрыв Запорожской АЭС произойдет, то последствия будут разрушительными не только для Украины, но и для всего мира", – предупреждают депутаты.

Они призывают руководителей влиятельных организаций прислушиваться к своему народу.

"Опрос Reuters/Ipsos показал, что возмущение по поводу вторжения России в Украину растет. Около 74% американцев, включая большинство республиканцев и демократов, заявили, что США и их союзники из Организации Североатлантического договора должны ввести в Украине зону, запрещенную для полетов. Без всякого преувеличения, единственный способ выжить для всех нас, и я имею в виду весь мир, – это зона А2/АD над Украиной. Закройте небо над Украиной! Спасите не Украину – спасите мир!" – подчеркивается в обращении, которое подписал Виталий Кличко.


Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

2 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина просит НАТО закрыть небо над страной, а также рассматривает альтернативные механизмы обеспечения воздушной безопасности.

4 марта состоялась внеочередная встреча министров иностранных дел стран НАТО, в ней принял участие глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, он призвал Североатлантический альянс "действовать сейчас". "Не дайте Путину превратить Украину в Сирию", – обратился он к членам НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после встречи сказал, что НАТО не согласится на создание бесполетной зоны над Украиной, так как не хочет распространять войну за пределы страны.

"Единственный способ обеспечить бесполетную зону – отправить истребители НАТО в воздушное пространство Украины и обеспечивать бесполетную зону, сбивая российские самолеты. Если бы мы это сделали, это может вылиться в полномасштабную войну в Европе, в которую будут вовлечены еще больше стран, и это приведет к еще большим страданиям", – сказал Столтенберг. 

Советник главы ОП Михаил Подоляк сказал после этого, что Украина продолжит добиваться создания бесполетной зоны. "Это ключевое. Я считаю, что концепция закрытого неба существенно изменит диспозицию этой войны и поможет нам решить как гуманитарные вопросы, то есть обстрелы больших городов Украины, так и в принципе правила ведения войны и вернет россиян в более-менее адекватный статус", – заявил он.

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