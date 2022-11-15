После Херсона россияне не намерены уходить с других оккупированных территорий Украины, впереди ожесточенные бои – Пентагон

По словам чиновника, выход войск РФ из Херсона стал "наиболее значительным событием выходных".
"Похоже, россияне не собираются покидать остальную оккупированную часть Украины. Несомненно, впереди еще ожесточенные бои. Но освобождение Херсона является значительным достижением и свидетельством выдержки, решимости и стойкости украинского народа и его Вооруженных сил, которые борются за свою страну", – заявил он.
Представитель Пентагона заверил, что США продолжат поддерживать Украину.
"Мы будем продолжать работать с ними [с украинцами] вместе с нашими международными союзниками и нашими партнерами, чтобы гарантировать, что у них [у украинских военных] есть то, что им нужно для успеха на поле боя. Мы готовы делать это столько, сколько потребуется", – сказал он.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области.
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. Отступая, оккупанты взорвали мосты через Днепр и объекты инфраструктуры города, оставив Херсон без воды, электричества и тепла.
11 ноября украинские силы зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области выходят на улицы встречать украинских бойцов.
12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура.
14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины.