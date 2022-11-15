После Херсона россияне не намерены уходить с других оккупированных территорий Украины, впереди ожесточенные бои – Пентагон

По словам чиновника, выход войск РФ из Херсона стал "наиболее значительным событием выходных".

"Похоже, россияне не собираются покидать остальную оккупированную часть Украины. Несомненно, впереди еще ожесточенные бои. Но освобождение Херсона является значительным достижением и свидетельством выдержки, решимости и стойкости украинского народа и его Вооруженных сил, которые борются за свою страну", – заявил он.

Представитель Пентагона заверил, что США продолжат поддерживать Украину.

"Мы будем продолжать работать с ними [с украинцами] вместе с нашими международными союзниками и нашими партнерами, чтобы гарантировать, что у них [у украинских военных] есть то, что им нужно для успеха на поле боя. Мы готовы делать это столько, сколько потребуется", – сказал он.