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ВОЙНА В УКРАИНЕ

После критики спикер Орбана заявил, что тот осуждает массовые убийства мирного населения в Буче

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После освобождения от российских оккупантов в Буче нашли сотни тел убитых мирных жителей
После освобождения от российских оккупантов в Буче нашли сотни тел убитых мирных жителей
Фото: EPA

Спикер премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Берталан Хаваши заявил 9 апреля, что глава венгерского правительства осуждает убийства мирных жителей Бучи Киевской области. Об этом сообщил портал Telex.

По его словам, Венгрия полностью поддерживает международное расследование, направленное на выявление виновных в этом.

Также спикер заявил, что Орбан на пресс-конференции 6 апреля "ясно дал понять", что войну против Украины развязала Россия, что это россияне напали на Украину и это агрессия.

"Это общая позиция Европейского союза, и Венгрия является частью этой позиции. А что касается всех зверств я считаю, что все они должны быть расследованы, (...) во всяком случае гражданское население должно быть защищено любой ценой, а жестокое обращение с гражданским населением должно быть осуждено самым решительным образом и такие случаи должны быть расследованы. Мы хотим независимого и беспристрастного расследования", – сказал спикер.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Заявлению представителя Орбана предшествовала критика позиции Венгрии со стороны Украины и Польши.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bild, которое вышло 8 апреля, рассказал, что премьер-министр одной из стран ЕС хотел "увидеть доказательства" того, что трагедия в городе Буча Киевской области "не была инсценировкой". Он не назвал имени, но, по информации СМИ, речь шла об Орбане.

Вице-премьер правительства Польши, глава польской правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что Польша не будет сотрудничать с Венгрией, если позиция премьера этой страны Виктора Орбана относительно войны в Украине не изменится.

"Если [Орбан] говорит, что не видел, что произошло в Буче, ему нужно посоветовать обратиться к офтальмологу", – сказал Качиньский.

Контекст:

Венгрия за время полномасштабной войны в Украине сделала несколько заявлений, которые критиковали украинские власти. Будапешт осуждает агрессию РФ, но не согласен разрешить поставки оружия через свою территорию и не намерен прекращать закупку энергоносителей в РФ.

После победы на парламентских выборах, которые состоялись 3 апреля, Орбан выразил особую благодарность венграм Закарпатья, а также заявил, что "такого количества противников" у его партии никогда не было, назвав среди противников Зеленского. В МИД Украины ответили, что у Орбана нет оснований так утверждать, и выразили надежду, что новый мандат позволит венгерскому правительству среди других первоочередных задач "сосредоточиться на противодействии агрессивной политике президента РФ".

5 апреля Зеленский сказал, что пытался найти общий язык с Орбаном, но тот боится влияния России. Президент Украины не считает Будапешт союзником Киева. На следующий день МИД Венгрии вызвал украинского посла Любовь Непоп.

После победы на парламентских выборах, которые состоялись 3 апреля, Орбан выразил особую благодарность венграм Закарпатья, а также заявил, что "такого количества противников" у его партии никогда не было, назвав среди противников Зеленского. В МИД Украины ответили, что у Орбана нет оснований так утверждать, и выразили надежду, что новый мандат позволит венгерскому правительству среди других первоочередных задач "сосредоточиться на противодействии агрессивной политике президента РФ". 

Теги: Венгрия, Виктор Орбан, Киевская область, Буча, война России против Украины
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