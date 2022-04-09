После критики спикер Орбана заявил, что тот осуждает массовые убийства мирного населения в Буче

По его словам, Венгрия полностью поддерживает международное расследование, направленное на выявление виновных в этом.

Также спикер заявил, что Орбан на пресс-конференции 6 апреля "ясно дал понять", что войну против Украины развязала Россия, что это россияне напали на Украину и это агрессия.

"Это общая позиция Европейского союза, и Венгрия является частью этой позиции. А что касается всех зверств я считаю, что все они должны быть расследованы, (...) во всяком случае гражданское население должно быть защищено любой ценой, а жестокое обращение с гражданским населением должно быть осуждено самым решительным образом и такие случаи должны быть расследованы. Мы хотим независимого и беспристрастного расследования", – сказал спикер.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Заявлению представителя Орбана предшествовала критика позиции Венгрии со стороны Украины и Польши.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bild, которое вышло 8 апреля, рассказал, что премьер-министр одной из стран ЕС хотел "увидеть доказательства" того, что трагедия в городе Буча Киевской области "не была инсценировкой". Он не назвал имени, но, по информации СМИ, речь шла об Орбане.

Вице-премьер правительства Польши, глава польской правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что Польша не будет сотрудничать с Венгрией, если позиция премьера этой страны Виктора Орбана относительно войны в Украине не изменится.

"Если [Орбан] говорит, что не видел, что произошло в Буче, ему нужно посоветовать обратиться к офтальмологу", – сказал Качиньский.