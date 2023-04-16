Посол Канады в Украине о "мирном плане" Китая: Будем опираться на позиции Украины

"Как я понимаю, президент [Украины Владимир] Зеленский готов к прямому разговору с председателем [КНР] Си [Цзиньпином] о мире в Украине. Мы будем за этим внимательно наблюдать и в вопросе по этому плану будем опираться на позиции Украины", – сказала дипломат.
Она подчеркнула, что именно "формула мира" Зеленского "включает в себя элементы устойчивого и справедливого мира".
"Эти принципы Канада поддержала в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в феврале. И мы не просто одобрили эти принципы. Мы также усердно работали дипломатично, чтобы как можно больше стран мира поддержали эти принципы. И мы будем неустанно это повторять", – объяснила Галадза.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
15 ноября 2022 года во время выступления на саммите G20 Зеленский представил украинскую формулу мира, включающую 10 пунктов. Она предусматривает координацию международных усилий по установлению ядерной, энергетической и продовольственной безопасности. Одним из главных положений является вывод российских войск со всей территории Украины в пределах международно признанных границ.
"Это сейчас одна из ключевых задач нашего государства – привлечь мир к конкретной реализации пунктов формулы мира", – сказал Зеленский 9 декабря. По его словам, Украина ощущает поддержку в вопросе привлечения России к ответственности за агрессию как от государств, так и от международных организаций и правозащитных институций.
Россия в 2014 году развязала войну против Украины, аннексировав Крым и часть Донецкой и Луганской областей. В 2022 году она начала полномасштабную войну против Украины, вторгнувшись с разных направлений, в том числе из Беларуси, которая предоставила стране-агрессору свою территорию.
Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. В феврале – марте состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате.
В мае переговорный процесс был приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины.
Россия неоднократно после этого призывала Украину сесть за стол переговоров, при этом президент России Владимир Путин исключал, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не исключает переговоров с РФ об окончании войны, но с нынешним президентом это невозможно. "Мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – заявил он.
24 февраля 2023 года был обнародован документ "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине", который состоит из 12 пунктов. Зеленский сказал, что часть пунктов в этом документе соответствует интересам Украины, а с частью Киев не согласен. При этом планом Зеленский документ не считает, по его словам, речь о "мыслях" Китая по поводу урегулирования.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что как минимум один из пунктов документа – связанный с санкциями – не соответствует интересам Украины.