Посол Канады в Украине о "мирном плане" Китая: Будем опираться на позиции Украины

"Как я понимаю, президент [Украины Владимир] Зеленский готов к прямому разговору с председателем [КНР] Си [Цзиньпином] о мире в Украине. Мы будем за этим внимательно наблюдать и в вопросе по этому плану будем опираться на позиции Украины", – сказала дипломат.

Она подчеркнула, что именно "формула мира" Зеленского "включает в себя элементы устойчивого и справедливого мира".

"Эти принципы Канада поддержала в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в феврале. И мы не просто одобрили эти принципы. Мы также усердно работали дипломатично, чтобы как можно больше стран мира поддержали эти принципы. И мы будем неустанно это повторять", – объяснила Галадза.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

15 ноября 2022 года во время выступления на саммите G20 Зеленский представил украинскую формулу мира, включающую 10 пунктов. Она предусматривает координацию международных усилий по установлению ядерной, энергетической и продовольственной безопасности. Одним из главных положений является вывод российских войск со всей территории Украины в пределах международно признанных границ.

"Это сейчас одна из ключевых задач нашего государства – привлечь мир к конкретной реализации пунктов формулы мира", – сказал Зеленский 9 декабря. По его словам, Украина ощущает поддержку в вопросе привлечения России к ответственности за агрессию как от государств, так и от международных организаций и правозащитных институций.