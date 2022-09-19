Посол США Бринк заявила, что не ожидает быстрого завершения войны в Украине

По словам Бринк, США должны поддерживать способность Украины не только побеждать на поле боя сейчас Фото: EPA

На вопрос о том, реально ли закончить войну в Украине в 2023 году, посол отметила, что она как дипломат с многолетним стажем научилась "не спекулировать по поводу будущего". По мнению Бринк, она не думает, что "это будет быстрая война".

"Я думаю, что мы должны поддерживать способность Украины не только побеждать на поле боя сейчас, но и иметь преимущество в будущем. Мы уже над этим думаем, и часть поддержки, которую мы оказываем сейчас, направлена на то, чтобы помочь создать Украине такую армию, которая поможет ей защитить себя после того, как завершится этот конфликт", - сказала посол.

По ее словам, США готовы поддерживать Украину долго - даже если война не завершится в 2023 году.

"Мы это уже демонстрируем. Часть долгосрочной помощи, которую мы оказываем, будет работать годы и годы с сегодняшнего дня", - отметила Бринк.

ВИДЕО