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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Посол США Бринк заявила, что не ожидает быстрого завершения войны в Украине

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По словам Бринк, США должны поддерживать способность Украины не только побеждать на поле боя сейчас
По словам Бринк, США должны поддерживать способность Украины не только побеждать на поле боя сейчас
Фото: EPA

Посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что не ожидает быстрого завершения войны в Украине, в частности в 2023 году. Об этом она сказала 19 сентября в интервью "Европейской правде".

На вопрос о том, реально ли закончить войну в Украине в 2023 году, посол отметила, что она как дипломат с многолетним стажем научилась "не спекулировать по поводу будущего". По мнению Бринк, она не думает, что "это будет быстрая война".

"Я думаю, что мы должны поддерживать способность Украины не только побеждать на поле боя сейчас, но и иметь преимущество в будущем. Мы уже над этим думаем, и часть поддержки, которую мы оказываем сейчас, направлена на то, чтобы помочь создать Украине такую армию, которая поможет ей защитить себя после того, как завершится этот конфликт", - сказала посол.

По ее словам, США готовы поддерживать Украину долго - даже если война не завершится в 2023 году.

"Мы это уже демонстрируем. Часть долгосрочной помощи, которую мы оказываем, будет работать годы и годы с сегодняшнего дня", - отметила Бринк.

ВИДЕО
Видео: Европейская правда / YouTube
Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом ее "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В Кремле неоднократно требовали капитуляции и принятия условий РФ. Путин заявил 7 июля, что РФ "всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но при этом не отказывается от мирных переговоров.

11 сентября министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что Киев не рассматривает возможности переговоров, если войска РФ будут отведены только на позиции до 24 февраля. Речь идет о международно признанных границах Украины по состоянию на 1991 год.

19 сентября Бриджит Бринк заявила, что США меняют военные поставки Украине, учитывая потребности на поле боя.

Теги: США, Украина, война, посол США, война России против Украины, Бриджит Бринк
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