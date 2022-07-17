США продолжают взаимодействие с партнерами, чтобы обеспечить вывоз из Украины зерна – посол Бринк

Она рассказала, что обсудила с министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым переговоры с ООН и создание транспортных коридоров через Черное море для перевозки зерна.
"Украина готова экспортировать зерно в страны, которые в этом нуждаются; США продолжают взаимодействие с партнерами, чтобы обеспечить транспортировку зерна", – написала Бринк.
Важлива розмова з Міністром @minfrastucture Кубраковим про переговори з ООН і * щодо створення трансп. коридорів через Чорне море для перевезення зерна. * готова експортувати зерно до країн, які цього потребують; * продовжують взаємодію з партнерами, щоб забезпечити трансп. зерна pic.twitter.com/6U5Ck2GCyC— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) July 16, 2022
13 июля на встрече представителей Турции, Украины, России и ООН по вопросам разблокирования экспорта украинского зерна было согласовано создание четырехстороннего координационного центра в Стамбуле, организация "совместного контроля" в портах и пунктах прибытия и "обеспечение безопасности мореплавания на маршрутах пересадки", сообщал министр обороны Турции.
Президент Украины Владимир Зеленский сказал 13 июля в вечернем видеообращении, что на переговорах в Турции есть прогресс.
После полномасштабного вторжения российских войск 24 февраля были заблокированы морские порты Украины.
В мае Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт. По меньшей мере 400 тыс. тонн зерна российские оккупанты вывезли с захваченных территорий Украины. Зерно, украденное на временно оккупированных территориях, Россия пытается продать другим странам.
Украина вела переговоры с ООН и Турцией о деблокировании портов, вывозе аграрной продукции и предоставлении гарантий безопасности кораблям, которые будут приходить в порты для загрузки.
Россия выступила с предложением открыть коридор для экспорта украинского зерна в обмен на снятие санкций, но США и Великобритания отвергли это предложение.
После освобождения от оккупантов острова Змеиный в Черном море к дунайским портам Украины начали прибывать торговые суда, которые планируют загрузить украинским зерном.