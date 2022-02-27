Посольство США рекомендовало украинцам выезжать в Румынию, Словакию и Венгрию

По данным ООН, из Украины с начала вторжения РФ выехало 368 тыс. граждан Фото: EPA

"Количество беженцев из Украины, перебравшихся в Польшу, Венгрию, Румынию, Молдову и другие страны, увеличивается и составляет 368 тыс. человек. Правительства и народы этих стран приветствуют беженцев. Сейчас крайне необходимо разделить эту ответственность конкретными способами", – отметил Гранди.

The number of refugees from Ukraine who have crossed to Poland, Hungary, Romania, Moldova and other countries is escalating and is now 368,000.



The governments and people of those countries are welcoming refugees. It is now urgent to share this responsibility in concrete ways. — Filippo Grandi (@FilippoGrandi) February 27, 2022

Посольство США в Киеве рекомендовало украинцам, которые пытаются уехать из страны из-за вторжения РФ, пользоваться не только пунктами пропуска на границе с Польшей. Информация об этом опубликована 27 февраля на странице дипмиссии в Facebook.

"Мы понимаем, что ситуация критическая в пунктах пропуска из Украины в Польшу, а также крупнейших КПП в Молдову (кроме "Мамалыга – Крива"), время ожидания иногда составляет больше суток. Если вы планируете свой выезд из Украины, рекомендуем воспользоваться пунктами пропуска со Словакией (менее 10 часов), Румынией (кроме КПП "Сирет") и Венгрией", – отметили в сообщении.

В посольстве добавили, что ситуация меняется очень быстро, поэтому с собой надо взять дополнительные зарядные устройства для телефонов, воду, еду, спальные мешки или одеяла.

"Будьте готовы к тому, что, возможно, нужно будет пройти большое расстояние пешком. Пожалуйста, возьмите с собой оригиналы важных документов (сертификаты о рождении, паспорта (даже недействительные), другие документы, удостоверяющие личность, не полагайтесь на телефоны или заряд компьютера", – сказано в посте.

Гражданам Украины также посоветовали ознакомиться с правилами выезда за границу.

"Поищите варианты размещения до своего прибытия, ведь большинство гостиниц у границы полностью забронированы. У Румынии, Польши и Молдовы есть информационные центры", – резюмировали в сообщении.