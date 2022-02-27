Посольство США рекомендовало украинцам выезжать в Румынию, Словакию и Венгрию

"Количество беженцев из Украины, перебравшихся в Польшу, Венгрию, Румынию, Молдову и другие страны, увеличивается и составляет 368 тыс. человек. Правительства и народы этих стран приветствуют беженцев. Сейчас крайне необходимо разделить эту ответственность конкретными способами", – отметил Гранди.
The number of refugees from Ukraine who have crossed to Poland, Hungary, Romania, Moldova and other countries is escalating and is now 368,000.— Filippo Grandi (@FilippoGrandi) February 27, 2022
The governments and people of those countries are welcoming refugees. It is now urgent to share this responsibility in concrete ways.
Посольство США в Киеве рекомендовало украинцам, которые пытаются уехать из страны из-за вторжения РФ, пользоваться не только пунктами пропуска на границе с Польшей. Информация об этом опубликована 27 февраля на странице дипмиссии в Facebook.
"Мы понимаем, что ситуация критическая в пунктах пропуска из Украины в Польшу, а также крупнейших КПП в Молдову (кроме "Мамалыга – Крива"), время ожидания иногда составляет больше суток. Если вы планируете свой выезд из Украины, рекомендуем воспользоваться пунктами пропуска со Словакией (менее 10 часов), Румынией (кроме КПП "Сирет") и Венгрией", – отметили в сообщении.
В посольстве добавили, что ситуация меняется очень быстро, поэтому с собой надо взять дополнительные зарядные устройства для телефонов, воду, еду, спальные мешки или одеяла.
"Будьте готовы к тому, что, возможно, нужно будет пройти большое расстояние пешком. Пожалуйста, возьмите с собой оригиналы важных документов (сертификаты о рождении, паспорта (даже недействительные), другие документы, удостоверяющие личность, не полагайтесь на телефоны или заряд компьютера", – сказано в посте.
Гражданам Украины также посоветовали ознакомиться с правилами выезда за границу.
"Поищите варианты размещения до своего прибытия, ведь большинство гостиниц у границы полностью забронированы. У Румынии, Польши и Молдовы есть информационные центры", – резюмировали в сообщении.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение по всей стране, а в конце дня – всеобщую мобилизацию. Он призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
Оккупационные войска уже подошли к Киеву. 25 февраля мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что город вступил в фазу обороны, в некоторых районах звучат выстрелы и взрывы. Власти призвали киевлян оставаться в помещениях – дома или в укрытиях.
По последним данным Министерства здравоохранения Украины, в результате вражеских обстрелов погибло более 210 украинцев, в том числе шестеро детей, 1,1 тыс. получили ранения.
Враг несет тяжелые потери. По данным Минобороны Украины, ликвидировано 4,3 тыс. оккупантов. Также уничтожено множество российской техники: самолеты – 27, вертолеты – 26, танки – 146, боевые бронированные машины – 706, пушки – 49, ЗРК "Бук" – один, "Грады" – четыре, автомобильная техника – 30, цистерны – 60, БПЛА ОТР – два, корабли/катера – два, средства ПВО.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны, в том числе США, Канада, Австралия, Великобритания, а также Евросоюз, наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада включили в санкционный список самого Путина.