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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Правительство Польши одобрило передачу военной помощи Украине

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Блащак: Мы предоставим самое современное польское оборудование
Блащак: Мы предоставим самое современное польское оборудование
Фото: ЕРА

Правительство Польши утвердило решение о передаче военной помощи украинской армии на фоне возможного вторжения России. Об этом 2 февраля в Twitter сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

"Хорошие новости. По моей просьбе Совет министров принял постановление о помощи Украине. Мы предоставим самое современное польское оборудование", – говорится в сообщении.

Блащак добавил, что поляки передадут Украине переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun и боеприпасы.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

К 28 января, по информации Минобороны Украины, в зоне 200 км от границы страны находится около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 января заявил, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а заявления западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

По данным "Радіо Свобода", в пятерку стран, оказывающих Украине самую большую военную поддержку, включая и вооружение, входят США, Великобритания, Канада, Польша и Литва. Странами, которые с 2014 года больше всего помогают Украине, являются США и Великобритания. О готовности предоставить Украине оборонное оружие заявили ДанияЧехия, страны Балтии.

Теги: Россия, Украина, Польша, оружие, правительство, вооружение, оборона, помощь, вторжение, Минобороны, Мариуш Блащак
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