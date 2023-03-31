Правительство Северной Македонии решило отдать Украине 12 боевых вертолетов Ми-24

"Правительство рассмотрело и приняло к сведению информацию о необходимости заключить протокол о передаче вертолетов между министерствами обороны Северной Македонии и Украины и приняло согласованный текст протокола о безвозмездной передаче воздушных судов Министерству обороны Украины", – говорится в сообщении.
Число вертолетов в пресс-релизе не уточняется, но 24 марта министр обороны Северной Македонии Славянка Петровская заявила, что Генштаб страны готов передать Киеву 12 ударных вертолетов Ми-24. Этот вопрос должны были вынести на заседание правительства.
Как уточняет местное издание Fokus, речь идет о вертолетах российского производства, которые Северная Македония закупила в Украине в 2001 году. На протяжении последних лет их не использовали, поскольку "их ресурс закончился", а запчастей не было. По словам Петровской, два вертолета были модернизированы, но эти улучшения уже также не соответствуют современным условиям.
Северная Македония приобрела вертолеты Ми-24 (1980-х годов производства) у Украины в 2001 году и не использовала их с 2015 года из-за нехватки запчастей.
6 августа 2022 года советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Северная Македония помогает Украине танками и самолетами. В Воздушных силах ВСУ не подтверждали передачи Украине каких-либо самолетов, в том числе от Северной Македонии. Первыми боевыми самолетами, официально полученными Украиной, стали МиГ-29 от Словакии, прибывшие в марте 2023 года.
В то же время вертолеты союзники уже предоставляли Украине. Так, летом 2022 года США отправили вертолеты Ми-17. Также сообщалось о передаче Украине вертолетов от Чехии, Словакии, Латвии. В январе 2023-го в страну прибыл первый Sea King из обещанных Великобританией. Министр обороны Португалии Елена Каррейрас в прошлом октябре анонсировала передачу шести транспортных Ка-32А11ВС, сообщало PaisAoMinute.