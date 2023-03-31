Правительство Северной Македонии решило отдать Украине 12 боевых вертолетов Ми-24

Вертолеты Ми-24 российского производства Северная Македония закупила в Украине более 20 лет назад Фото: wikipedia.org

"Правительство рассмотрело и приняло к сведению информацию о необходимости заключить протокол о передаче вертолетов между министерствами обороны Северной Македонии и Украины и приняло согласованный текст протокола о безвозмездной передаче воздушных судов Министерству обороны Украины", – говорится в сообщении.

Число вертолетов в пресс-релизе не уточняется, но 24 марта министр обороны Северной Македонии Славянка Петровская заявила, что Генштаб страны готов передать Киеву 12 ударных вертолетов Ми-24. Этот вопрос должны были вынести на заседание правительства.

Как уточняет местное издание Fokus, речь идет о вертолетах российского производства, которые Северная Македония закупила в Украине в 2001 году. На протяжении последних лет их не использовали, поскольку "их ресурс закончился", а запчастей не было. По словам Петровской, два вертолета были модернизированы, но эти улучшения уже также не соответствуют современным условиям.