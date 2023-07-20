"Пригожин пропал с радаров вообще". Оккупант пожаловался товарищу на "выживание" на войне с Украиной. Перехват ГУР

На вопрос, как они воюют, россиянин, служащий в пехоте, ответил: "Выживаем, братулец, мы же не воюем, мы просто выживаем. Какая война? Воюет арта, пойми. ...башит миномет, артиллерия, танк – нам просто надо выжить и переждать. Глубже закопался – дольше прожил. Вот такая война сейчас".
Он также рассказал, что отпусков за время его службы никому не давали, кроме наемников из ЧВК – тех отпускали на отдых через полгода на фронте. В то же время с минобороны РФ военные заключают "контракт на полгода с обязательством контракт еще на год".
"Ох...еть, это значит, у этого лысого все как-то почеловечнее было, чем у этих х...еплетов? – Ну да, а ты думал? В нашей стране по-честному чо было?" – обменялись мнениями россияне.
Товарищ оккупанта выразил сожаление, что Пригожин не дошел до Москвы и теперь "пропал с радаров вообще".
"Последнее, что я смотрел – естественно, не по телевизору, потому что там одна шляпиндрень ...бучая, – это что он свою бригаду вывез в Белоруссию, а сам здесь в Питере тусуется. С кем я ни говорю – все говорят: "Жалко, не дошел", – отметил россиянин.
Военный РФ в ответ на это согласился, что Пригожин "делал реальные вещи".
23–24 июня в РФ Пригожин устроил мятеж. Вечером 23 июня он обвинил военных страны-оккупанта РФ в нанесении удара по тыловому лагерю наемников "Вагнера" по команде, поступившей от начальника Генштаба Валерия Герасимова после совещания с министром обороны Сергеем Шойгу. Минобороны России назвало эти заявление Пригожина "информационной провокацией".
Утром 24 июня Пригожин заявил о захвате военных объектов Ростова-на-Дону и намерении идти на Москву, но уже вечером он сказал, что передумал, и развернул колонны "в обратном направлении". Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, заявил, что это он вел переговоры с Пригожиным и убедил его остановить движение вагнеровцев. В Кремле сообщили, что по итогам переговоров Пригожин "уйдет в Беларусь".
26 июня пресс-служба Пригожина опубликовала аудиообращение, в котором тот заявил, что у него не было цели свергать власть в РФ. В тот же день президент страны-агрессора России Владимир Путин выступил со срочным обращением, в котором назвал участников мятежа "предателями", которые совершили ошибку. Он призвал вагнеровцев заключить контракт с минобороны РФ либо выйти из вооруженного формирования. Кто захочет, сможет уйти в Беларусь, заявил он.
27 июня ФСБ объявила о закрытии дела о мятеже, а минобороны РФ сообщило, что тяжелую технику ЧВК передадут российской армии.