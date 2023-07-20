"Пригожин пропал с радаров вообще". Оккупант пожаловался товарищу на "выживание" на войне с Украиной. Перехват ГУР

Россияне заключают с минобороны РФ "контракт на полгода с обязательством контракт еще на год", рассказал оккупант Фото: ЕРА

На вопрос, как они воюют, россиянин, служащий в пехоте, ответил: "Выживаем, братулец, мы же не воюем, мы просто выживаем. Какая война? Воюет арта, пойми. ...башит миномет, артиллерия, танк – нам просто надо выжить и переждать. Глубже закопался – дольше прожил. Вот такая война сейчас".

Он также рассказал, что отпусков за время его службы никому не давали, кроме наемников из ЧВК – тех отпускали на отдых через полгода на фронте. В то же время с минобороны РФ военные заключают "контракт на полгода с обязательством контракт еще на год".

"Ох...еть, это значит, у этого лысого все как-то почеловечнее было, чем у этих х...еплетов? – Ну да, а ты думал? В нашей стране по-честному чо было?" – обменялись мнениями россияне.

Товарищ оккупанта выразил сожаление, что Пригожин не дошел до Москвы и теперь "пропал с радаров вообще".

"Последнее, что я смотрел – естественно, не по телевизору, потому что там одна шляпиндрень ...бучая, – это что он свою бригаду вывез в Белоруссию, а сам здесь в Питере тусуется. С кем я ни говорю – все говорят: "Жалко, не дошел", – отметил россиянин.

Военный РФ в ответ на это согласился, что Пригожин "делал реальные вещи".



